Ракетная атака России: ЦПД опровергает фейк

После ракетного удара в ночь с 30 апреля на 1 мая страна-агрессор заявила, что поразила цели ВСУ. Центр противодействия дезинформации опроверг этот фейк.

Об этом говорится в сообщении ЦПД.

"После ракетного террора страна-агрессор дерзко заявила, что в результате "удара возмездия" было "поражено 140 целей ВСУ". Такие заявления не соответствуют действительности! Ведь для этого нужно иметь на борту стратегических самолетов более 100 ракет. Сейчас РФ не производит стратегические самолеты, а только ремонтирует одни за счет других. А имеющиеся могут нести только 2-3 ракеты", - сообщает ЦПД.

Отмечается, что страна-террорист пытается выставить себя жертвой, называя ракетный террор "ударами возмездия", и это грубая манипуляция. Россия сознательно совершает геноцид украинского народа, обстреливая жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 1 мая армия страны-агрессора РФ совершила вторую подряд за последние три дня массированную атаку на Украину. По предварительной информации, в общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, было сбито 15.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что Россия во время атаки Украины использует ракеты, которые были изготовлены осенью и зимой 2022 года.