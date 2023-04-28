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Ракетный удар РФ по Умани: число жертв возросло до 20
Число жертв в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области снова возросло. Из-под завалов достали еще три тела.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
" По состоянию на 17:00 есть 20 погибших", - говорится в сообщении.
Оперативно-розыскные работы продолжаются. На месте происшествия работает штаб по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани. По состоянию на 15:00 было известно о 17 жертвах, среди них трое детей.