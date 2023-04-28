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Неадекватные: в ОП отреагировали на то, что Россия гордится ракетными ударами
В Офисе президента жестко отреагировали на сообщение Минобороны России о ракетных ударах по украинским жилым домам.
Об этом руководитель ОП Андрей Ермак написал в телеграмм-канале.
Перед этим Минобороны России обнародовало фото запуска ракеты "Искандер" с подписью "Точно в цель".
Ермак высказался по поводу этого сообщения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Минубийства РФ радуется, что попало в жилой дом ракетой и убило гражданских людей. Очевидна неадекватность и закомплексованность целой нации террористов и убийц", - написал он.
Напомним, российские оккупанты при обстреле Николаева применяли ракеты "Искандер-К". Они летели с южного направления. Эти ракеты летят очень низко, поэтому их трудно обнаружить и сбить.
28 апреля подразделениями зенитных ракетных войск ВС ВСУ вместе с системой противовоздушной обороны других составляющих Сил обороны уничтожены 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555. Кроме того, украинские защитники ликвидировали два БПЛА оперативно-тактического уровня.