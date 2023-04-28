Обстрел Николаева. Россияне применили ракеты, которые сложно обнаружить, – Воздушные силы

Российские оккупанты при обстреле Николаева применяли ракеты "Искандер-К", которые сложно обнаружить. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"По уточненной информации [...], летели с южного направления ракеты "Искандер-К". Это тоже крылатая ракета, которая, в принципе, имеет такие же тактико-технические характеристики, как и "Калибр", но "Искандер-К" " – это ракета наземного базирования, не баллистическая, а крылатая [...] Именно эта ракета летит очень низко, в том и заключается проблема ее обнаружения и также сбития. Но такие ракеты сбивались противовоздушной обороной", – высказался Игнат.

Он добавил, что эти ракеты могут запускаться с довольно незначительного расстояния – это зависит от того, где расположена пусковая установка.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву в ночь на четверг, 27 апреля. Враг повредил многоэтажный жилой дом. Из-за атаки один человек погиб, еще 23 пострадали.

В Николаевской ОВА отмечали, что войска РФ применили ракеты С-300, а в Оперативном командовании "Юг" сообщали о "Калибрах".