Неадекватні: в ОП відреагували на те, що Росія пишається ракетними ударами

В Офісі президента жорстко відреагували на допис Міноборони Росії щодо ракетних ударів по українських жилих домах.

Про це керівник ОП Андрій Єрмак написав в телеграм-каналі.

Перед цим Міноборони Росії оприлюднило фото запуску ракети "Іскандер" з приписом Точно в цель.

Єрмак висловився щодо цього допису.

Телеграм-канал Міноборони РФ

"Мінубивства РФ радіє, що влучило в житловий будинок ракетою і вбило цивільних людей. Очевидна неадекватність та закомплексованість цілої нації терористів та убивць", - написав він.

Нагадаємо, російські окупанти під час обстрілу Миколаєва застосовували ракети "Іскандер-К". Вони летіли з південного напрямку. Ці ракети летять дуже низько, тому їх важко виявити й збити.

28 квітня підрозділами зенітних ракетних військ ПС ЗСУ разом з системою протиповітряної оборони інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555. Крім того, українські захисники ліквідували два БпЛА оперативно-тактичного рівня.