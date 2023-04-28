- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Ракетный удар РФ по Умани: число погибших возросло
Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области возросло до 15.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"15 погибших в Умани", - говорится в сообщении.
Оперативно-розыскные работы продолжаются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани. По состоянию на 10:00 было известно о 10 погибших, среди них двое 10-летних детей.