Ракетный удар РФ по Умани: число погибших возросло

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области возросло до 15.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"15 погибших в Умани", - говорится в сообщении.

Оперативно-розыскные работы продолжаются.

Место трагедии в Умани. Фото: МВД.

Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани. По состоянию на 10:00 было известно о 10 погибших, среди них двое 10-летних детей.