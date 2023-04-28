ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Ракетный удар РФ по Умани: число погибших возросло

Ракетный удар РФ по Умани: число погибших возросло
Разбор завалов в Умани. Фото: МВД

Число погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области возросло до 15.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"15 погибших в Умани", - говорится в сообщении.

Оперативно-розыскные работы продолжаются.

Фото 2 — Ракетный удар РФ по Умани: число погибших возросло
Место трагедии в Умани. Фото: МВД.

Напомним, утром в пятницу, 28 апреля, российские террористы совершили очередную массированную ракетную атаку на Украину. Одна из вражеских ракет попала в многоэтажку в Умани. По состоянию на 10:00 было известно о 10 погибших, среди них двое 10-летних детей.

Автор:
Нина Комащенко