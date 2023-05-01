Ракетна атака Росії: ЦПД спростовує фейк

Після ракетного удару у ніч з 30 квітня на 1 травня країна-агресор заявила, що уразила цілі ЗСУ. Центр протидії інформації спростував цей фейк.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД.

"Після ракетного терору країна-агресор зухвало заявила, що в результаті "удару відплати" було "уражено 140 цілей ЗСУ". Такі заяви не відповідають дійсності! Адже для цього потрібно мати на борту стратегічних літаків більше 100 ракет. Наразі РФ не виготовляє стратегічні літаки, а лише ремонтує одні за рахунок інших. А наявні можуть нести лише 2-3 ракети", - повідомляє ЦПД.

Зазначається, що країна-терорист намагається виставити себе жертвою, називаючи ракетний терор "ударами відплати", й це є грубою маніпуляцією. Росія свідомо вчиняє геноцид українського народу, обстрілюючи житлові будинки та обʼєкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня армія країни-агресора РФ здійснила другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, було збито 15.

Раніше речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що Росія під час атаки України використовує ракети, які були виготовлені восени і взимку 2022 року.