Ракетна атака Росії була безрезультатною - "Укренерго"

Ракетна атака Росії зранку 1 травня не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання.

Про це повідомила НЕК "Укренерго".

"Станом на 1 травня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Продовжуються ремонти на багатьох енергоблоках теплової генерації. Їхні потужності наразі компенсуються роботою переважно гідроелектростанцій, які через водопілля працюють не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби", - йдеться в повідомленні.

Також працюють електростанції з відновлюваних джерел енергії, триває експорт електроенергії у Молдову, продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

Ремонтні бригади відновили роботу магістральної лінії електропередачі у центральному регіоні, яка була пошкоджена внаслідок ракетної атаки росіян у 28 квітня, також роботи продовжуються на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня армія країни-агресора РФ здійснила другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15 ворожих цілей.