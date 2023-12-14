"Укрэнерго" получило статус полноправного члена ENTSO-E: что это дает

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получила полноправное членство в Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E с 1 января 2024 года.

Как сообщают в компании, такое решение 14 декабря принял высший руководящий орган ENTSO-E – генеральная ассамблея. "Укрэнерго" станет 40-м членом организации. Отмечается, что обретение этого юридического статуса является шагом на пути евроинтеграции украинской энергосистемы.

Он стал возможным, в частности, после того, как в ноябре ENTSO-E объявила о завершении проекта синхронизации с Украиной и подтвердила успешное выполнение украинским оператором ключевых технических требований, необходимых для обеспечения постоянного соединения между энергосистемами континентальной Европы и Украины.

"Члены ENTSO-E руководствуются общей ответственностью для обеспечения энергетического перехода и сохранения света в Европе. Приветствуя "Укрэнерго" как члена ассоциации, подчеркивается стремление ENTSO-E укреплять сотрудничество между ОСП на общеевропейском уровне с целью повышения безопасности, устойчивости и надежности объединенной энергосистемы", – говорится в сообщении.

Что означает статус члена ENTSO-E для "Укрэнерго"

✅ Право голосования на заседаниях генассамблеи ENTSO-E

Таким образом, украинский оператор будет принимать участие в принятии годовой программы работы ассоциации, которая определяет приоритеты ее работы по ключевым вопросам: рынка электроэнергии, развития трансъевропейской энергетической инфраструктуры, управления рисками в энергетике.

Решениями ассамблеи также принимаются такие важные документы как 10-летний план развития европейской сети и стратегии относительно событий, существенно влияющих на технические, рыночные, финансовые условия и условия безопасности работы операторов системы передачи в Европе.

✅ Возможность участия в правлении ENTSO-E с правом голоса

"Укрэнерго" будет принимать участие в подготовке предложений к годовой программе работы ENTSO-E, а также в разработке предложений и рекомендаций для ассамблеи по стратегическим приоритетам сотрудничества операторов и ключевым решениям.

✅ Возможность участия в комитетах ENTSO-E и в их рабочих группах

В частности, речь идет об участии в комитетах по рыночным вопросам, развитию сети, исследованиям, развитию и инновациям, информационно-коммуникационным технологиям. Также "Укрэнерго" сможет участвовать в разработке сетевых кодексов – правил работы, способствующих интеграции и эффективности рынка электроэнергии; в разработке и утверждении региональных инвестиционных планов и работать в группе по правовым и регуляторным вопросам.

Фото: Укрэнерго Фото: Укрэнерго Фото: Укрэнерго Фото: Укрэнерго Фото: Укрэнерго

"Это достижение является концом одного пути и началом другого. Первый ознаменовался экстренной синхронизацией 16 марта 2022 года, подписанием соглашения о членстве в качестве наблюдателя в апреле 2022 года и завершением проекта синхронизации 28 ноября 2023 года. Сейчас мы начинаем новый путь, где "Укрэнерго "займет свое полноценное место среди европейских ОСП", - указал президент ENTSO-E Збинек Болдиш.

Как отметил глава правления НЭК Владимир Кудрицкий, объединение украинской энергосистемы с сетью континентальной Европы, а теперь и получение статуса полноправного члена ENTSO-E является важным историческим шагом, который в значительной степени будет способствовать повышению энергетической безопасности, устойчивости украинской энергосистемы, а также стабильности электроснабжения.