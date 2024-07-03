Внаслідок російських обстрілів пошкоджено або зруйновано 90% потужностей теплової генерації ДТЕК

З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК Енерго були атаковані ворогом понад 180 разів. Це призвело до руйнування або пошкодження близько 90% потужностей теплової генерації ДТЕК.

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Про це повідомляє ДТЕК.

У компанії нагадують, що лише за останні три місяці ворог здійснив сім масованих атак по ТЕС компанії. За попередніми даними, для відновлення пошкоджених атаками потужностей необхідно близько 14-16 млрд грн ($350-400 млн). Це завдані збитки по обладнанню і вартість проведення ремонтних робіт.

"Енергетики і ремонтники компанії продовжують докладати усіх зусиль для ліквідації наслідків російських атак та якнайшвидшого відновлення пошкоджених потужностей теплоелектростанцій", - йдеться в повідомленні компанії.

Також в компанії повідомляють, що для відновлення потужностей з початку року ДТЕК Енерго інвестував, за попередніми даними, понад 1,4 млрд грн власних коштів. Всього ж у цьому році компанія планує вкласти у ремонти та відновлення ТЕС близько 3,9 млрд грн, що відповідає минулорічним вкладенням.

"Ми добре розуміємо, як багато сьогодні залежить від енергетиків. І вони як ніхто краще відчувають цю відповідальність перед кожним українцем. Особливо напередодні майбутнього опалювального сезону, який стане черговим і безпрецедентним викликом для кожного", - заявив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він пояснив, що енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше все відновити. Втім, за прогнозами гендиректора ДТЕК, після таких масштабів руйнацій відновлення буде тривати поступово: до початку опалювального сезону, впродовж зими і 2025-го року також.

В Україні працюють лише 27% ТЕС

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі в Україні працюють лише 27% ТЕС. Внаслідок російських обстрілів зруйновано 42 енергоблоки, а 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані, 73% відповідно були зруйновані або ж пошкоджені. Також не працюють 20 гідроенергетичних блоків.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.