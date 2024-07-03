Експорт електроенергії з Європи в Україну обмежений: у чому причина

Збільшення внутрішнього споживання електроенергії в сусідніх європейських країнах через спекотну погоду призвело до обмеження їхніх можливостей щодо експорту електроенергії в Україну. Про це повідомив член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

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За його словами, енергетики прогнозували труднощі в червні та липні, і ці прогнози справдилися. Високі температури призвели до значного навантаження на енергосистему та обмежень в імпорті електроенергії.

"Укренерго" намагається компенсувати дефіцит за рахунок аварійної допомоги від сусідів, але це не завжди можливо через схожі погодні умови в регіоні.

"Імпорт – це є гарантований перетік електричної енергії, а аварійна допомога... надається тільки за наявності можливості... В наших сусідів – схожа погода, схожа температура, схоже підвищення навантаження в енергосистемі. Тому не завжди вони можуть надати нам таку допомогу", - підкреслив Юрій Бойко.

Додамо, що 3 липня Україна очікує на великий обсяг імпорту електроенергії з п'яти європейських країн - Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг імпорту сягне 34 263 МВт-год., а максимальна потужність в окремі години - до 1694 МВт.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 180 атак на ТЕС ДТЕК Енерго, що призвело до руйнування або пошкодження майже 90% потужностей теплової генерації компанії. За останні три місяці було сім масованих атак, збитки оцінюються у 14-16 млрд грн.

Енергетики та ремонтники компанії працюють над ліквідацією наслідків та відновленням потужностей. З початку року в ремонти та відновлення ТЕС інвестовано понад 1,4 млрд грн, а до кінця року планується вкласти близько 3,9 млрд грн.

Зазначається, що відновлення потужностей буде поступовим і триватиме до 2025 року.

В Україні працюють лише 27% ТЕС

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі в Україні працюють лише 27% ТЕС. Внаслідок російських обстрілів зруйновано 42 енергоблоки, а 27% великих ТЕС залишаються в робочому стані, 73% відповідно були зруйновані або ж пошкоджені. Також не працюють 20 гідроенергетичних блоків.

Зауважимо, починаючи з кінця березня 2024 року внаслідок атак країни-агресора РФ пошкоджена половина всієї енергосистеми України.

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Внаслідок російських ракетних обстрілів повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Також значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Джерело фото: ua.depositphotos.com