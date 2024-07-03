Украинцев предупредили об активизации российской пропаганды относительно ситуации в энергосистеме

Россияне в Украине распространяют фейки, относящиеся к ситуации в энергосистеме. В частности, речь идет о запугивании украинцев отключениями света и экспорте электроэнергии за границу.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Минэнерго предупредило о вражеских ИПСО

Отмечается, что враг продолжает активно применять информационные атаки для дискредитации действий, предпринимаемых для преодоления кризиса в энергетике и подготовки к сложному осенне-зимнему периоду.

В Минэнерго привели главные тезисы вражеской пропаганды:

"Власть вместо быстрого развития дополнительного распределенного поколения планирует направлять средства на длительную достройку атомных блоков, а в итоге – ничего не построит";

"Украинцам специально не дают света, чтобы заработать на этом и направить всю электроэнергию за границу";

"Украинские власти запугивают украинцев, чтобы принудить к капитуляции и заставить уезжать из страны".

Как подчеркнули в Минэнерго, ни одно из этих и подобных утверждений не соответствует действительности и направлено только на дестабилизацию и расшатывание украинского общества.

Украинцев снова призывали доверять информации только из официальных источников.

В "Укрэнерго" опровергли информацию об экспорте электроэнергии

Экспорт электроэнергии из Украины не осуществляется ни в одну страну, рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske.

"Я с большим удивлением читаю сообщения в соцсетях, в которых показывают физические перетоки электроэнергии из Украины, отраженные на сайте ENTSO-E, и утверждают, что якобы это экспорт. На самом деле это транзитные физические перетоки. Например, Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию. из-за слабых связей в своей энергосистеме Это означает, что электроэнергия заходит в Украину и выходит, не оставаясь у нас. Украина ничего не экспортирует и ничего не теряет", - отметил глава "Укрэнерго".

По его словам, Украина не обманывает потребителей, выключая им свет, чтобы потом продавать электроэнергию за границу. Электричество проходит через нас транзитом.

"Чтобы убедиться, что экспорт нулевой, можно посмотреть специальную вкладку Scheduled Commercial Exchanges на том же сайте ENTSO-E, где отображаются торговые операции. Там видно, что из Украины в Европу ничего не поступает, а Европа экспортирует электроэнергию в Украину. Благодаря этому импорта мы можем поддерживать более-менее стабильную ситуацию с отключениями", – пояснил Кудрицкий.

Когда улучшится ситуация с ограничениями света

Кудрицкий сообщил, что ситуация в энергетике улучшится в августе после плановых ремонтов энергоблоков АЭС и изменения погодных условий.

Кроме того, импорт электроэнергии пока находится не на максимальных отметках, потому что в странах партнеров также снижены возможности делиться из-за жары.

"В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет умереннее потребление. Рассчитываем, что в августе должно быть немного легче" ", - подчеркнул глава "Укрэнерго".