Українців попередили про активізацію російської пропаганди щодо ситуації в енергосистемі

Росіяни в Україні поширюють фейки, які стосуються ситуації в енергосистемі. Зокрема, йдеться про залякування українців відключеннями світла та експорт електроенергії за кордон.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Міненерго попередило про ворожі ІПСО

Зазначається, що ворог продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці і підготовки до складного осінньо-зимового періоду.

В Міненерго навели головні тези ворожої пропаганди:

"Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку – нічого не побудує";

"Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон";

"Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни".

Як наголосили в Міненерго, жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності і спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства.

Українців вкотре закликали довіряти інформації лише з офіційних джерел.

В "Укренерго" спростували інформацію про експорт електроенергії

Експорт електроенергії з України не здійснюється в жодну країну, розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю hromadske.

"Я з великим подивом читаю дописи в соцмережах, в яких показують фізичні перетоки електроенергії з України, відображені на сайті ENTSO-E, і стверджують, що нібито це експорт. Насправді це транзитні фізичні перетоки. Наприклад, Румунія може транспортувати електроенергію через Україну до Угорщини через слабкі зв’язки у своїй енергосистемі. Це означає, що електроенергія заходить в Україну і виходить, не залишаючись у нас. Україна нічого не експортує і нічого не втрачає", - зауважив очільник "Укренерго".

За його словами, Україна не дурить споживачів, вимикаючи їм світло, аби потім продавати електроенергію за кордон. Електрика проходить через нас транзитом.

"Щоб переконатися, що експорт нульовий, можна подивитися спеціальну вкладку Scheduled Commercial Exchanges на тому самому сайті ENTSO-E, де відображаються торгові операції. Там видно, що з України до Європи нічого не надходить, а натомість Європа експортує електроенергію до України. Завдяки цьому імпорту ми можемо підтримувати більш-менш стабільну ситуацію з відключеннями", - пояснив Кудрицький.

Коли покращиться ситуація з обмеженнями світла

Кудрицький повідомив, що ситуація в енергетиці покращиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Крім того, імпорт електроенергії наразі перебуває не на максимальних позначках, бо в країнах партнерів також знижені можливості ділитися через спеку.

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими й в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні має бути трішки легше", - підкреслив очільник "Укренерго".