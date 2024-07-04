Україна імпортувала електроенергії у червні більше, ніж за весь 2023 рік: головним постачальником стала Угорщина

Протягом червня 2024 року в Україну було імпортовано 858,3 тис. МВт-год електроенергії, що на 91% більше за обсяги попереднього місяця. Це також найбільший місячний імпорт за 10 років. При цьому експорт у червні був відсутній.

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Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group, з посиланням на дані Energy Map.

Імпорт зріс майже вдвічі

Зазначається, що у червні 2024 року Україна імпортувала 858,4 тис. МВт·год електроенергії. Це на 6% більше, ніж було закуплено за весь 2023 рік (806,4 тис. МВт·год). Крім того, це найбільший місячний обсяг імпорту за останні 10 років.

Порівняно з травнем (448,2 тис. МВт·год) імпорт зріс майже вдвічі, з червнем 2023 року (43,7 тис. МВт·год) – зріс майже у двадцять разів.

Фото: Energy Map

Звідки електроенергії постачали найбільше

За результатами червня, найбільший обсяг електрики імпортовано з Угорщини – 357,1 тис. МВт·год або 42%.

Ще 297 тис. МВт·год надійшло зі Словаччини та Румунії (по 17% з кожної країни) та 138,1 тис. МВт·год (16%) – з Польщі. Найменше закуплено ресурсу з Молдови – 66,2 тис. МВт·год або 8% від місячних обсягів.

Фото: Energy Map

Експорт електроенергії у червні був повністю відсутній

У червні Україна залучала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі протягом п’яти днів (4, 9, 10, 27 та 28 червня), а також віддавала надлишки електроенергії 2 та 22 червня через неможливість постачання до внутрішніх споживачів.

Також вісім днів червня Україна надавала допомогу Польщі у вигляді термінового прийому надлишків електроенергії, отримавши загалом понад 8 тис. МВт·год. електроенергії.

Скільки грошей Україна витратить на імпорт електроенергії

Через дефіцит генерації в енергосистемі внаслідок російських ракетних обстрілів Україна буде змушена витратити на імпорт електроенергії $800 мільйонів.

Через спеку і планові ремонти на атомних електростанціях Україна потребує більше обсягів електроенергії.

Але на початку липня збільшення внутрішнього споживання електроенергії в сусідніх європейських країнах через спекотну погоду призвело до обмеження їхніх можливостей щодо експорту електроенергії в Україну.

Раніше повідомлялося, що державний енерготрейдер АТ «Енергетична компанія України» (ЕКУ) у травні 2024 року імпортував найбільший обсяг електроенергії від початку комерційної діяльності компанії. Він на понад третину більше, аніж у квітні, і в понад 2 рази більше за березневий показник.

Наразі Україна веде переговори про максимізацію можливого імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу, щоб компенсувати генеруючі потужності, знищені внаслідок російських атак.

Джерело фото: ua.depositphotos.com