Імпорт електроенергії у листопаді скоротився: за якими напрямами зменшилось постачання

Імпорт електроенергії в листопаді 2024 року знизився на 9,4% порівняно з попереднім місяцем, становивши майже 165 тис. МВт-год, згідно з даними моніторингу ExPro Electricity.

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Напрями постачання електроенергії

Найбільше обсяг поставок скоротився за угорським та молдовським напрямами – на 44%.

Водночас імпорт електроенергії з Польщі виріс вдвічі – до понад 40 тис. МВт-год.

Найбільшу частку в структурі імпорту електроенергії у листопаді зайняла Словаччина – 33%, на другому місці опинилася Польща з 25%.

Найбільший добовий імпорт був 1 листопада, 12 тис. МВт-год, а найменший – 10 листопада, 1 тис. МВт-год.

Середній погодинний імпорт електроенергії у листопаді в години "вечірнього піку" складав 470 МВт, що становить 27,6% від загальних технічних можливостей (1700 МВт).

Раніше повідомлялось, що до топ-5 імпортерів електроенергії до України за 9 місяців 2024 року увійшли "Д.Трейдінг", "Енергетична компанія України", "ДЕ Трейдінг", "Дніпросталь-Енерго" та "Сіпіджі Енерджі".