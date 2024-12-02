Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,58

--0,01

EUR

43,90

+0,04

Готівковий курс:

USD

41,81

41,75

EUR

44,40

44,22

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Енергетика
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні зросла максимальна потужність для імпорту електрики з країн ЄС до 2100 МВт

Запланований імпорт електроенергії протягом доби
Фактичний імпорт залишається на відносно низькому рівні

З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн Європейського Союзу збільшилася з 1,7 до 2,1 ГВт.  

Стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.
Київ, 12 грудня, офлайн
Забронювати участь

"Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури", - наголосив минулого тижня міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначає аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова, енергетичний сектор з нетерпінням очікував на це рішення від європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E задля посилення безпеки електропостачання цієї зими.

Проте наразі фактичний імпорт залишається на відносно низькому рівні, попри застосування обмежень. За її словами, технічні можливості 2 грудня використовуються на 15-40%, в залежності від годин.

Фото 2 — В Україні зросла максимальна потужність для імпорту електрики з країн ЄС до 2100 МВт

За даними "Укренерго", на сьогодні передбачено імпорт електроенергії протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.

Загальний обсяг - 10 759 МВт•год з максимальною потужністю в окремі години до 850 МВт.

Delo.ua повідомляло, що імпорт електроенергії в листопаді 2024 року знизився на 9,4% порівняно з попереднім місяцем, становивши майже 165 тис. МВт-год

Автор:
Ольга Опенько