В Україні зросла максимальна потужність для імпорту електрики з країн ЄС до 2100 МВт

З 1 грудня максимальна потужність для імпорту електричної енергії з країн Європейського Союзу збільшилася з 1,7 до 2,1 ГВт.

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"Це підвищить стійкість української енергосистеми в умовах злочинних російських обстрілів та руйнувань інфраструктури", - наголосив минулого тижня міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначає аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова, енергетичний сектор з нетерпінням очікував на це рішення від європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E задля посилення безпеки електропостачання цієї зими.

Проте наразі фактичний імпорт залишається на відносно низькому рівні, попри застосування обмежень. За її словами, технічні можливості 2 грудня використовуються на 15-40%, в залежності від годин.

За даними "Укренерго", на сьогодні передбачено імпорт електроенергії протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.

Загальний обсяг - 10 759 МВт•год з максимальною потужністю в окремі години до 850 МВт.

Delo.ua повідомляло, що імпорт електроенергії в листопаді 2024 року знизився на 9,4% порівняно з попереднім місяцем, становивши майже 165 тис. МВт-год