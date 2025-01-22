У 2024 році Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії за десятиліття

Минулого року імпорт електроенергії в Україну сягнув найвищого рівня за останні 11 років, склавши майже 4,5 млн МВтгод. Натомість експорт електроенергії знизився до рекордно низьких показників — лише 350 тис. МВтгод.

Про це пише Енергореформа, посилаючись на дані порталу Energy Map.

Основною причиною такого дисбалансу аналітики називають масовані удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі. З березня до грудня 2024 року РФ здійснила 13 масштабних атак, випустивши 846 ракет і 866 дронів. Частина цих ударів досягла цілей, суттєво пошкодивши енергосистему країни.

Найвищий рівень імпорту зафіксували в червні та липні, коли до обстрілів додалася аномальна спека та планові ремонти енергоблоків. У червні імпорт становив 858,4 тис. МВт*год — це на 6% більше, ніж за весь 2023 рік.

З яких країн відбувався імпорт

Загалом найбільше електроенергії Україна імпортувала з Угорщини (38,4% загального обсягу), Словаччини (23,4%), Румунії (18,5%), Польщі (14,3%) та Молдови (5,4%).

Експорт електроенергії, натомість, впав на 90% порівняно з довоєнним 2021 роком і складався лише з 348,5 тис. МВт*год. Основними напрямками експорту стали Польща (25,4% обсягу), Угорщина (22%), Румунія (20,4%), Молдова (16,3%) та Словаччина (15,9%).

Пік експорту припав на березень — до початку масованих обстрілів, коли було експортовано 154,1 тис. МВт*год, або 44% річного обсягу. Однак з травня по вересень експорт повністю припинявся протягом 140 днів. Загалом упродовж року електроенергія експортувалася лише 151 день, тоді як імпорт практично не зупинявся, за винятком лише двох днів.

Аномальна ситуація в енергетичному балансі демонструє масштаб викликів, які постали перед Україною у 2024 році, та важливість стабільного функціонування енергосистеми у воєнних умовах.

Експорт електроенергії в 2024-му році

Експорт електроенергії у 2024 р. зріс майже на рівні 2023 р. – 366 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні – 154 тис. МВт*год.

Отже, за підсумками 2024 року Україна є нетто-імпортером електроенергії.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" отримала 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть використані для створення антидронового захисту на основних підстанціях енергетичної передачі.