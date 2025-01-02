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Импорт электроэнергии в Украину за год вырос в 5,5 раза: главные поставщики

В декабре 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза.
Высокий уровень импорта был зафиксирован в июне.

В 2024 году импорт электроэнергии в Украину вырос в 5,5 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув объема 4,4 млн МВт*ч.

Это подтверждают данные мониторинга ExPro Electricity.

Распределение импорта электрической энергии

В течение года Венгрия составила 39% в общем объеме импорта, Словакия – 23%, Румыния – 18%, Польша – 14%, Молдова – 5%.

Фото 2 — Импорт электроэнергии в Украину за год вырос в 5,5 раза: главные поставщики

Самый высокий уровень импорта был зафиксирован в июне, когда было поставлено более 850 тыс. МВт-ч. Рост поставок объясняется благоприятной ценовой ситуацией на сопредельных рынках электроэнергии.

Фото 3 — Импорт электроэнергии в Украину за год вырос в 5,5 раза: главные поставщики

Показатели импорта электроэнергии в декабре

В декабре 2024 года Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с ноябрем 2024 года, достигнув более 430 тыс. МВт*ч.

Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в структуре импорта – 35%. На втором месте находится Словакия с 25%. Наибольший прирост импорта наблюдался из Венгрии, который вырос в 4 раза, достигнув 152 тыс. рублей. МВт*ч.

Экспорт электроэнергии в 2024 году

Экспорт электроэнергии в 2024 г. вырос почти на уровне 2023 г. – 366 тыс. МВт*ч. Больше электроэнергии за год было поставлено в марте – 154 тыс. МВт*ч.

Итак, по итогам 2024 года Украина является нетто-импортером электроэнергии.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" получила 86 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка. Эти средства будут использованы для создания антидроновой защиты на основных подстанциях энергетической передачи.

Автор:
Ольга Опенько