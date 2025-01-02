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Імпорт електроенергії в Україну за рік зріс у 5,5 раза: головні постачальники

У грудні 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,6 рази.
Найвищий рівень імпорту був зафіксований у червні.

У 2024 році імпорт електроенергії в Україну зріс у 5,5 раза порівняно з попереднім роком, досягнувши обсягу 4,4 млн МВт*год.

Це підтверджують дані моніторингу ExPro Electricity.

Розподіл імпорту електричної енергії

Протягом року Угорщина становила 39% у загальному обсязі імпорту, Словаччина – 23%, Румунія – 18%, Польща – 14%, а Молдова – 5%.

Фото 2 — Імпорт електроенергії в Україну за рік зріс у 5,5 раза: головні постачальники

Найвищий рівень імпорту був зафіксований у червні, коли було поставлено понад 850 тис. МВт-год. Зростання поставок пояснюється сприятливою ціновою ситуацією на суміжних ринках електроенергії.

Фото 3 — Імпорт електроенергії в Україну за рік зріс у 5,5 раза: головні постачальники

Показники імпорту електроенергії у грудні

У грудні 2024 року Україна збільшила імпорт електроенергії у 2,6 раза порівняно з листопадом 2024 року, досягнувши понад 430 тис. МВт*год.

Угорщина продовжує займати найбільшу частку в структурі імпорту – 35%. На другому місці знаходиться Словаччина з 25%. Найбільший приріст імпорту спостерігався з Угорщини, який зріс у 4 рази, досягнувши 152 тис. МВт*год.

Експорт електроенергії в 2024-му році

Експорт електроенергії у 2024 р. зріс майже на рівні 2023 р. – 366 тис. МВт*год. Найбільше електроенергії за рік було поставлено у березні – 154 тис. МВт*год.

Отже, за підсумками 2024 року Україна є нетто-імпортером електроенергії.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" отримала 86 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть використані для створення антидронового захисту на основних підстанціях енергетичної передачі.

Автор:
Ольга Опенько