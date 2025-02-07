В некоторых областях ввели экстренные отключения света

Утром пятницы, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях были вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что причина применения аварийных отключений – это последствия российских ракетно-дроновых атак на объекты генерации и передачи электроэнергии.

Как подчеркнули в "Укрэнерго", в первую очередь отключаются промышленные потребители (там, где это возможно).

Уточняется, что ограничения не применяются для бытовых потребителей (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).

Энергетики отмечают, что отключения упраздняются сразу, как только это позволяет ситуация в энергосистеме.

Несмотря на то, что враг продолжает обстрелы энергетической инфраструктуры, постоянно модернизируя атаки и средства поражения, ситуация в энергосистеме остается стабильной и управляемой, система сохраняет свою целостность, подчеркивают в Министерстве энергетики Украины.

Там добавляют, что единственная причина возможных отключений электроснабжения – это российские атаки и энергетические объекты.

"Враг продолжает обстрелы как объектов передачи, так и генерации. Такие удары происходят во многих регионах. Поэтому аварийные отключения на сегодняшний день вынужденные. Они применяются для того, чтобы стабилизировать энергосистему, удерживать ее целостной и чтобы можно было максимально быстро балансировать энергосистему с целью покрытия всех потребностей. – объяснил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Также он отметил, что важным фактором, помогающим энергосистеме работать стабильно, является экономия электроэнергии потребителями и рациональное использование энергии.

Поэтому Минэнерго призывает граждан потреблять электроэнергию эффективно и экономно как в часы пиковой нагрузки, это вечерние и утренние времена, так и на протяжении всех суток.