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"Укрэнерго" снова ограничит электроснабжение для бизнеса: что известно
Завтра, 12 февраля, "Укрэнерго" вводит ограничения на поставку электроэнергии для бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Что известно об отключении света
Время применения ограничений:
- 07:00 – 11:00;
- 15:00 – 21:00.
Временный ввод ограничений связан с повреждением энергообъектов в результате российских ракетных и дроновых атак.
Отмечается, что отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.
Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
Об аварийных отключениях
При этом последнюю неделю практически ежедневно идут аварийные отключения в отдельных регионах.
Так, утром пятницы, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынуждены были применены аварийные отключения электроэнергии.
Также армия РФ 11 февраля атаковала энергетические и газовые объекты Украины. Поэтому в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.