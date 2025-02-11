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"Укрэнерго" снова ограничит электроснабжение для бизнеса: что известно

"Укрэнерго" снова ограничит электроснабжение для бизнеса: что известно
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

Завтра, 12 февраля, "Укрэнерго" вводит ограничения на поставку электроэнергии для бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Что известно об отключении света

Время применения ограничений:

  • 07:00 – 11:00;
  • 15:00 – 21:00.

Временный ввод ограничений связан с повреждением энергообъектов в результате российских ракетных и дроновых атак.

Отмечается, что отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

Также украинцев просят потреблять электроэнергию бережливо. В частности, не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Об аварийных отключениях

При этом последнюю неделю практически ежедневно идут аварийные отключения в отдельных регионах.

Так, утром пятницы, 7 февраля, в Харьковской, Сумской, Донецкой, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской (частично) областях вынуждены  были применены аварийные отключения электроэнергии.

Также армия РФ 11 февраля атаковала энергетические и газовые объекты Украины. Поэтому в ряде областей ввели экстренные отключения электроэнергии.

Автор:
Ольга Опенько