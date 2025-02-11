Армія РФ атакувала газову та енергоінфраструктуру: застосовані екстрені відключення світла

Армія РФ 11 лютого атакувала енергетичні та газові об'єкти в України. Через це у низці областей запровадили екстрені вимкнення електроенергії.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Відбувається чергова атака на енергосистему України. Вночі ворог здійснив атаку на газову інфраструктуру. Станом на ранок енергетика продовжує залишатись під прицілом", - зауважив міністр.

За його словами, з метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстрених обмежень електроенергії.

В "Укренерго" заявили, що у зв’язку з ракетною атакою росіян по всій країні вводять аварійні відключення світла.

Там обіцяють скасувати обмеження після закінчення повітряної тривоги і стабілізації ситуації в енергосистемі.

Обмеження для промисловості та бізнесу 11 лютого

11 лютого для промислових споживачів та бізнесу застосовуватимуть обмеження потужності електроенергії, повідомляє "Укренерго".

Так, час застосування обмежень діятиме з 07:00 до 11:00 і з 15:00 до 21:00.

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак", - пояснили в компанії.