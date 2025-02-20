РФ атаковала объекты добычи украинского газа

Сегодня, 20 февраля, армия РФ снова произвела очередной массированный ракетно-дроновый обстрел украинской газовой инфраструктуры.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко

"Враг в очередной раз массированно атакует газовую инфраструктуру. Сегодня ночью Россия вновь осуществила очередной массированный ракетно-дроновый обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности", — отметил он.

По словам министра, как только разрешила ситуация с безопасностью, специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам.

Как отметил Галущенко, цель этих преступных атак — остановка добычи газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.

Министр уверяет, что в настоящее время принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

"В то время, как Россия продолжает откровенно лгать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа. Такие действия врага только еще раз свидетельствуют, что Россия пытается причинить боли именно обычным украинцам". щенко.

Напомним, в ночь на 20 февраля армия РФ нанесла удар по Одессе. Поврежден энергетический объект ДТЭК.

Атаки на газовую инфраструктуру

Напомним, 11 февраля российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате атаки повреждения получили объекты " Нафтогаза " в Полтавской области.

Также 11 февраля утром во время ракетного удара было попадание по объекту газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

А 15 января армия в результате ракетных ударов РФ получили повреждения объекты "Нафтогаза" на Львовщине.

Ранее сообщалось, что газовые хранилища в Украине заполнены менее чем на 10% В настоящее время Украина импортирует 7,1 млн. кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн. кубометров из Словакии и 1,8 млн. кубометров из Польши.