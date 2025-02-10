Запасы газа в хранилищах на историческом минимуме: хватит ли на зиму?

Газовые хранилища в Украине заполнены менее чем на 10%. Украина импортирует 7,1 млн. кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн. кубометров из Словакии и 1,8 млн. кубометров из Польши.

Исторический минимум

Как сообщил бывший глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, 7 февраля запасы газа в украинских хранилищах упали до исторического минимума не только на эту дату, но и за все предыдущие зимы. Ссылаясь на данные европейской платформы Agsi, он оценил их в 2,95 млрд кубометров.

"Запасы газа пересекли психологический уровень в 10% и составляют 2.95 млрд м3 газа, который можно поднять из ПХГ. Или 7.65 млрд м3, если считать с 4.51 млрд м3 буферного газа и 0.228 млрд м3 в ПХГ на ТОТ. Это очень рискованный, бессмысленный и дорогостоящий эксперимент".

По его данным, в конце прошлого отопительного сезона 30 марта 2024 года в ПХГ было больше газа, чем там есть сейчас, когда впереди еще 2 холодных месяца.

Хватит ли газа на зиму?

По прогнозам Макогона, газа должно хватить, но все зависит от температурного режима в следующие 2 месяца, объемов добычи газа и объемов потребления. Он напомнил, что следующие 2 недели будут холодны.

"Согласно проектной документации при наполненности ПХГ менее 10% значительно падает возможность отбирать газ (до 60 млн м3 и ниже). Но никогда за всю историю эти показатели не проверялись, потому что никогда такими пустыми хранилищами еще не были. Поэтому возможны неприятные сюрпризы. О рисках повреждения врагом добычи," я вообще не подчеркнул.

По его мнению, чтобы уменьшить риски, нужно увеличивать импорт и сокращать потребление газа.

Украина наращивает импорт газа из ЕС

Украина сохранила импорт газа на уровне 16,3 млн кубометров, продолжив закупки на рынке ЕС. Reuters.

Отмечается, что импортируется 7,1 млн. рублей. кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн. кубометров из Словакии и 1,8 млн. кубометров из Польши.

Издание отмечает, что Украина начала резко увеличивать импорт газа на прошлой неделе после того, как в последние месяцы Россия нанесла ряд ракетных ударов по объектам украинского газового сектора.

"Теоретически Украина может гарантированно импортировать 50 млн м3 газа, но мы должны понимать, что это будет стоить очень дорого, потому что цены в ЕС сейчас на пике и достигли 600 евро за тыс м3 (летом Нафтогаз мог импортировать по 300-350)", — отмечает Макогон.

Он обвинил Минэнерго, которое должно было определить необходимый запас газа и контролировать ситуацию с его уровнем.

"Часто кто-то из-за своей глупости создает нам значительные проблемы, а потом мы все их героически решаем. И это нам стоит в разы дороже, чем если бы все самого изначально было сделано правильно. Если бы "Нафтогаз" летом дополнительно импортировал 2 млрд м3 газа, а не бегал с политическими лозунгами" мы пройдем зиму зиму во время войны без резерва газа в ПХГ, особенно ожидая ударов по добыче газа — это решение на грани диверсии", — констатировал Макогон.

Украине до конца года следует импортировать не менее 1 млрд куб. м газа

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов к концу осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры.

Галущенко указал, что для преодоления проблемы закупки газа, кроме собственных средств, у "Нафтогаза" есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на 200 млн евро. Он также допустил получение грантовых средств на закупку газа.

В конце января в группе "Нафтогаз" сообщали, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия компании работают в штатном режиме и обеспечивают добычу, хранение, снабжение природным газом всем категориям потребителей. В то же время экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что уровень наполнения подземных хранилищ газа Украины приближается к 10%. По его мнению, это может создать значительные проблемы со снабжением газа во время пиковых морозов.

После этого стало известно, что " Нефтегаз" срочно закупил на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.