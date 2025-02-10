Запаси газу у сховищах на історичному мінімумі: чи вистачить на зиму?

Газові сховища в Україні заповнені менше ніж на 10%. Наразі Україна імпортує 7,1 млн. кубометрів газу з Угорщини, 7,3 млн. кубометрів зі Словаччини та 1,8 млн. кубометрів з Польщі.

Історичний мінімум

Як повідомив колишній голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон, 7 лютого запаси газу в українських сховищах впали до історичного мінімуму не лише на цю дату, але і за всі попередні зими. Посилаючись на дані європейської платформи Agsi, він оцінив їх у 2,95 млрд кубометрів.

"Запаси газу перетнули психологічний рівень в 10% та складають 2.95 млрд м3 газу, який можна підняти з ПСГ. Або 7.65 млрд м3, якщо рахувати з 4.51 млрд м3 буферного газу та 0.228 млрд м3 у ПСГ на ТОТ. Це дуже ризикований, безглуздий та дорогий експеримент МінЕнерго та Нафтогазу", - наголосив Макогон.

За його даними, в кінці минулого опалювального сезону 30 березня 2024 в ПСГ було більше газу, ніж там є зараз, коли попереду ще 2 холодні місяці.

Чи вистачить газу на зиму?

За прогнозами Макогона, газу має вистачити, але все залежить від температурного режиму у наступні 2 місяці, обсягів видобутку газу та обсягів споживання. Він нагадав, що наступні 2 тижні будуть холодні.

"Згідно проектної документації при наповненості ПСГ менше 10% значно падає можливість відбирати газ (до 60 млн м3 і нижче). Але ніколи за всю історію ці показники не перевірялись, бо ніколи такими пустими сховища ще не були. Тому можливі неприємні сюрпризи. Про ризики пошкодження ворогом видобутку, я взагалі не пишу", - підкреслив він.

На його думку, щоб зменшити ризики треба збільшувати імпорт та скорочувати споживання газу.

Україна нарощує імпорт газу з ЄС

Україна зберегла імпорт газу на рівні 16,3 млн кубометрів, продовживши закупівлі на ринку ЄС, повідомляє Reuters.

Зазначається, що імпортується 7,1 млн. кубометрів газу з Угорщини, 7,3 млн. кубометрів зі Словаччини та 1,8 млн. кубометрів з Польщі.

Видання зауважує, що Україна почала різко збільшувати імпорт газу минулого тижня після того, як в останні місяці Росія завдала низки ракетних ударів по об'єктах українського газового сектору.

"Теоретично Україна може гарантовано імпортувати 50 млн м3 газу, але ми маємо розуміти, що це буде коштувати дуже дорого, бо ціни в ЄС зараз на піку і досягли 600 євро за тис м3 (влітку Нафтогаз міг імпортувати по 300-350)", - наголошує Макогон.

Він звинуватив Міненерго, яке мало визначити необхідний запас газу та контролювати ситуацію з його рівнем.

"Часто хтось через свою дурість створює нам значні проблеми, а потім ми всі їх героїчно вирішуємо. І це нам коштує в рази дорожче, ніж якби все самого спочатку було зроблено правильно. Якщо б "Нафтогаз" влітку додатково імпортував 2 млрд м3 газу, а не бігав з політичними лозунгами "ми пройдемо зиму виключно на газі українського видобутку", то всі ми зараз почували б себе більш впевнено. Планувати пройти зиму під час війни без резерву газу в ПСГ, особливо очікуючи удари по видобутку газу - це рішення на грані диверсії", - констатував Макогон.

Україні до кінця року потрібно імпортувати не менше 1 млрд куб. м газу

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури.

Галущенко вказав, що для подолання проблеми щодо закупівлі газу, крім власних коштів, у "Нафтогазу" є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на 200 млн евро. Він також припустив отримання грантових коштів на закупівлю газу.

Наприкінці січня у групі "Нафтогаз" повідомляли, що мають достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Усі підприємства компанії працюють у штатному режимі та забезпечують видобуток, зберігання, постачання природного газу всім категоріям споживачів. Натомість ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявляв, що рівень наповнення підземних сховищ газу України наближається до 10%. На його думку, це може створити значні проблеми з постачанням газу під час пікових морозів.

Після цього стало відомо, що "Нафтогаз" терміново закупив на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.