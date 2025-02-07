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"Нафтогаз" шукає гроші на закупівлю газу: сподівається на підтримку ЄБРР

нафтогаз
Фото: naftogaz.com

НАК “Нафтогаз” та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) обговорили фінансування закупівлі природного газу та підтримку видобутку в умовах російських атак.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що під час зустрічі очільника компанії Романа Чумака та президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо обговорювалися напрямки співпраці задля посилення енергетичної стійкості України

Фото 2 — "Нафтогаз" шукає гроші на закупівлю газу: сподівається на підтримку ЄБРР
Фото: naftogaz.com

"Посилення енергетичної стійкості країни в умовах повномасштабної війни, стабільне проходження опалювального сезону та забезпечення всіх категорій споживачів газом — наші ключові завдання. Ми вдячні ЄБРР за підтримку і продовжуємо спільну роботу над фінансовими інструментами для забезпечення енергетичної безпеки України", — наголосив Чумак. 

Він також додав, що в сучасних умовах гнучкі та оперативні рішення у співпраці з міжнародними партнерами дозволяють "Нафтогазу" швидко реагувати на кризові ситуації та убезпечити безперебійне постачання енергоресурсів.

Україні до кінця року потрібно імпортувати не менше 1 млрд куб. м газу 

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури. 

Галущенко вказав, що для подолання проблеми щодо закупівлі газу, крім власних коштів, у "Нафтогазу" є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на 200 млн евро. Він також припустив отримання грантових коштів на закупівлю газу.

Наприкінці січня у групі "Нафтогаз" повідомляли, що мають достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Усі підприємства компанії працюють у штатному режимі та забезпечують видобуток, зберігання, постачання природного газу всім категоріям споживачів.

 Натомість ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявляв, що рівень наповнення підземних сховищ газу України наближається до 10%, що є одним із найнижчих показників за всю історію. На його думку, це може створити значні проблеми з постачанням газу під час пікових морозів.

Після цього стало відомо, що "Нафтогаз" терміново закупив на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.

Автор:
Світлана Манько