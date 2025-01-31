"Нафтогаз" та HD Hyundai XiteSolution підписали меморандум про співпрацю

НАК "Нафтогаз України" та південнокорейська компанія з виробництва важкої техніки та інфраструктурних рішень HD Hyundai XiteSolution підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба повідомила "Нафтогазу".

Зазначається, що меморандум передбачає залучення сучасної будівельної техніки для потреб енергетики, розвиток сервісних послуг та навчальних програм і впровадження передових технологій.

"Енергетична інфраструктура є ціллю для ворожих атак, зокрема, йдеться і про об’єкти Групи Нафтогаз. Відбуваються і пошкодження техніки. Тому потреби в ремонті або оновленні парку суттєві. Ми прагнемо залучати найкращі міжнародні технології та рішення для підвищення ефективності роботи Нафтогазу, зокрема ми зацікавлені у співпраці з HD Hyundai XiteSolution", – зауважив т.в.о. голови правління "Нафтогазу" Роман Чумак, слова якого наводяться в повідомленні.

Нагадуємо також, що 28 січня південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution відкрила своє представництво в Україні. В планах – створення митно-логістичного хабу для важкої будівельної техніки в Україні.

HD Hyundai XiteSolution вивчає можливості розміщення виробничих потужностей для крупновузлового складання окремих видів важкої будівельної техніки в Україні.

Додатково компанія планує відкрити митно-логістичний хаб для будівельної техніки та продукції Hyundai у одній із західних областей України,

Крім цього, планується створити три сучасних тренінгових центри для навчання користувачів та обслуговуючого персоналу важкої техніки.

ДОВІДКА:

HD Hyundai XiteSolution — субхолдингова компанія HD Hyundai Group, яка координує діяльність групи у сфері важкого обладнання, будівельної та промислової техніки, об'єднуючи два дочірні підприємства HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore.

У 2023 році HD Hyundai Construction Equipment відправила п’ять гусеничних екскаваторів до Миколаївської області для відновлення інфраструктури.

У 2025 році компанія планує передати ще 30 одиниць техніки для потреб ДСНС.