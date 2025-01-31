"Нафтогаз" и HD Hyundai XiteSolution подписали меморандум о сотрудничестве

НАК " Нафтогаз Украины " и южнокорейская компания по производству тяжелой техники и инфраструктурных решений HD Hyundai XiteSolution подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщила пресс-служба сообщила "Нафтогазу".

Меморандум предусматривает привлечение современной строительной техники для нужд энергетики, развитие сервисных услуг и учебных программ и внедрение передовых технологий.

"Энергетическая инфраструктура является целью для вражеских атак, в частности, речь идет и об объектах Группы Нафтогаз. Происходят и повреждения техники. Поэтому потребности в ремонте или обновлении парка существенны. Мы стремимся привлекать лучшие международные технологии и решения для повышения эффективности работы Нафтогаза, в частности мы заинтересованы в сотрудничестве с HD Hyundai XiteSolution", – отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Роман Чумак, слова которого приводятся в сообщении.

Напомним, что 28 января южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution открыла свое представительство в Украине. В планах – создание таможенно-логистического хаба для тяжелой строительной техники в Украине.

HD Hyundai XiteSolution изучает возможности размещения производственных мощностей для крупноузловой сборки отдельных видов тяжелой строительной техники в Украине.

Дополнительно компания планирует открыть таможенно-логистический хаб для строительной техники и продукции Hyundai в одной из западных областей Украины,

Кроме этого, планируется создать три современных тренинговых центра для обучения пользователей и обслуживающего персонала тяжелой техники.

СПРАВКА:

HD Hyundai XiteSolution — субхолдинговая компания HD Hyundai Group, координирующая деятельность группы в сфере тяжелого оборудования, строительной и промышленной техники, объединяя два дочерних предприятия HD Hyundai Construction Equipment и HD Hyundai Infracore.

В 2023 году HD Hyundai Construction Equipment отправила пять гусеничных экскаваторов в Николаевскую область для восстановления инфраструктуры.

В 2025 году компания планирует передать еще 30 единиц техники для нужд ГСЧС.