Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,93

--0,09

EUR

43,62

--0,17

Наличный курс:

USD

41,99

41,91

EUR

44,05

43,88

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Энергетика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Нафтогаз" и HD Hyundai XiteSolution подписали меморандум о сотрудничестве

Председатель правления "Нефтегаза" Роман Чумак
Председатель правления "Нефтегаза" Роман Чумак. Фото: naftogaz.com

НАК " Нафтогаз Украины " и южнокорейская компания по производству тяжелой техники и инфраструктурных решений HD Hyundai XiteSolution подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщила пресс-служба сообщила "Нафтогазу".

Меморандум предусматривает привлечение современной строительной техники для нужд энергетики, развитие сервисных услуг и учебных программ и внедрение передовых технологий.

"Энергетическая инфраструктура является целью для вражеских атак, в частности, речь идет и об объектах Группы Нафтогаз. Происходят и повреждения техники. Поэтому потребности в ремонте или обновлении парка существенны. Мы стремимся привлекать лучшие международные технологии и решения для повышения эффективности работы Нафтогаза, в частности мы заинтересованы в сотрудничестве с HD Hyundai XiteSolution", – отметил и.о. главы правления "Нафтогаза" Роман Чумак, слова которого приводятся в сообщении.

Напомним, что 28 января южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution открыла свое представительство в Украине. В планах – создание таможенно-логистического хаба для тяжелой строительной техники в Украине.

HD Hyundai XiteSolution изучает возможности размещения производственных мощностей для крупноузловой сборки отдельных видов тяжелой строительной техники в Украине.

Дополнительно компания планирует открыть таможенно-логистический хаб для строительной техники и продукции Hyundai в одной из западных областей Украины,

Кроме этого, планируется создать три современных тренинговых центра   для обучения пользователей и обслуживающего персонала тяжелой техники.

СПРАВКА:

HD Hyundai XiteSolution — субхолдинговая компания HD Hyundai Group, координирующая деятельность группы в сфере тяжелого оборудования, строительной и промышленной техники, объединяя два дочерних предприятия HD Hyundai Construction Equipment и HD Hyundai Infracore.

В 2023 году HD Hyundai Construction Equipment отправила пять гусеничных экскаваторов в Николаевскую область для восстановления инфраструктуры.

В 2025 году компания планирует передать еще 30 единиц техники для нужд ГСЧС.

Автор:
Светлана Манько