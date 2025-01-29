HD Hyundai XiteSolution шагнула в Украину: открыто представительство

28 января состоялось открытие представительства HD Hyundai XiteSolution с участием руководства компании, г-на Мун Чже-Йонга и представителей правительства, Министерства экономики, Министерства развития общин и территорий, а также банковского и частного секторов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

О намерениях компании

В ходе презентации компания объявила о намерениях активно приобщиться к проектам восстановления.

HD Hyundai XiteSolution изучает возможности размещения производственных мощностей для крупноузловой сборки отдельных видов тяжелой строительной техники в Украине.

Дополнительно компания планирует открыть таможенно-логистический хаб для строительной техники и продукции Hyundai в одной из западных областей Украины.

Кроме этого, планируется создать три современных тренинговых центра для обучения пользователей и обслуживающего персонала тяжелой техники.

"Открытие нашего представительства в Киеве является частью нашей стратегии поддержки украинской экономики. HD Hyundai стремится играть ведущую и ключевую роль, не ограничиваясь поставками оборудования, а предлагая разумные технологии и стратегии обновления. Наша цель — способствовать созданию современной, инновационной инфраструктуры, которая станет основой для будущего развития Украины", — подчеркнул г-н Мун Чже-Йонг.

Что известно о тренингах

Первые тренинговые центры появятся в Киевской и Львовской областях, оснащенные современной техникой, симуляторами и полигонами для обучения работе с тяжелой техникой.

Внимание будет уделяться работе с оборудованием, соответствующим стандартам Tier 4 Interim и Tier 4 Final.

В планах компании также обновление учебного центра Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры в Белой Церкви Киевской области.

О компании

HD Hyundai XiteSolution — субхолдинговая компания HD Hyundai Group, координирующая деятельность группы в сфере тяжелого оборудования, строительной и промышленной техники, объединяя два дочерних предприятия HD Hyundai Construction Equipment и HD Hyundai Infracore.

В 2023 году HD Hyundai Construction Equipment отправила пять гусеничных экскаваторов в Николаевскую область для восстановления инфраструктуры.

В 2025 году компания планирует передать еще 30 единиц техники для нужд ГСЧС.

Напомним, южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution намерена создать таможенно-логистический хаб во Львовской области. Также в планах создания обучающих центров по использованию строительного оборудования.