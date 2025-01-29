HD Hyundai XiteSolution зробила крок до України: відкрито представництво

28 січня відбулося відкриття представництва HD Hyundai XiteSolution за участі керівництва компанії, пана Мун Чже-Йонга та представників Уряду, Міністерства економіки, Міністерства розвитку громад і територій, а також банківського і приватного секторів.

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки.

Про наміри компанії

Під час презентації компанія оголосила про наміри активно долучитися до проєктів відбудови.

HD Hyundai XiteSolution вивчає можливості розміщення виробничих потужностей для крупновузлового складання окремих видів важкої будівельної техніки в Україні.

Додатково компанія планує відкрити митно-логістичний хаб для будівельної техніки та продукції Hyundai у одній із західних областей України,

Крім цього, планується створити три сучасних тренінгових центри для навчання користувачів та обслуговуючого персоналу важкої техніки.

"Відкриття нашого представництва в Києві є частиною нашої стратегії підтримки української економіки. HD Hyundai прагне відігравати провідну та ключову роль, не обмежуючись постачанням обладнання, а пропонуючи розумні технології та стратегії відновлення. Наша мета — сприяти створенню сучасної, інноваційної інфраструктури, яка стане основою для майбутнього розвитку України", — наголосив пан Мун Чже-Йонг.

Що відомо про тренінги

Перші тренінгові центри з'являться в Київській та Львівській областях, оснащені сучасною технікою, симуляторами та полігонами для навчання роботі з важкою технікою..

Увага буде приділятися роботі з обладнанням, яке відповідає стандартам Tier 4 Interim та Tier 4 Final.

В планах компанії також оновлення навчального центру Агенції відновлення та розвитку інфраструктури у Білій Церкві Київської області.

Про компанію

HD Hyundai XiteSolution — субхолдингова компанія HD Hyundai Group, яка координує діяльність групи у сфері важкого обладнання, будівельної та промислової техніки, об'єднуючи два дочірні підприємства HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore.

У 2023 році HD Hyundai Construction Equipment відправила п’ять гусеничних екскаваторів до Миколаївської області для відновлення інфраструктури.

У 2025 році компанія планує передати ще 30 одиниць техніки для потреб ДСНС.

Нагадаємо, південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution має намір створити митно-логістичний хаб на Львівщині. Також в планах створення навчальних центрів з використання будівельного обладнання.