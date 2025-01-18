Американська компанія Shield AI відкрила офіс у Києві для тренування Сил безпілотних систем України

Американська оборонна технологічна компанія Shield AI оголосила про відкриття офісу в Києві. Цей стратегічний крок спрямований на підтримку Українських сил безпілотних систем (USF) через надання навчання та оперативної підтримки у використанні передових безпілотних авіаційних систем V-BAT.

Про це йдеться на сайті компанії.

Новий офіс у столиці України дозволяє Shield AI створити локальну присутність із командою інженерів, технічних спеціалістів та оперативного персоналу місій.

Це забезпечує швидке впровадження нових технологій, адаптованих до потреб українських військових, та дає змогу проводити тренування безпосередньо на місці.

Компанія вже розпочала навчання операторів USF, яке підготує їх до розгортання систем V-BAT на передовій. Старший командир Групи навчання безпілотним системам відзначив важливість цієї підтримки:

Присутність команди Shield AI в Україні є критично важливим кроком у посиленні наших операційних можливостей. Їхні зусилля гарантують, що наші сили добре підготовлені до боротьби з викликами передового оточення.

Чому V-BAT важливий для України

V-BAT — це дрон нового покоління з вертикальним злетом і посадкою (VTOL), який спеціально розроблений для виконання місій у складних умовах, зокрема за відсутності GPS або зв’язку. Його переваги включають:

Відсутність потреби у злітно-посадковій смузі.

Стійкість до засобів радіоелектронної боротьби.

Універсальність для операцій як на суші, так і на морі.

Президент і співзасновник Shield AI Брендон Ценг підкреслив:

Згідно з повідомленням, V-BAT — це найбільш економічно ефективний дрон стратегічного націлювання. Його використання в Україні довело, що ця система здатна знищувати критично важливі об’єкти навіть за активного придушення GPS і зв’язку. Ми пишаємося, що можемо допомагати Україні у її боротьбі.

Зазначається, що Українські Сили безпілотних систем є новаторським підрозділом, що інтегрує сучасні безпілотні літальні апарати, наземні роботизовані системи та морські дрони для виконання різноманітних завдань. Завдяки співпраці з Shield AI, USF отримують доступ до передових технологій, які допоможуть знищувати сили противника та суттєво знижувати його наступальні можливості.

Про компанію Shield AI

Shield AI була заснована у 2015 році та спеціалізується на розробці інноваційних оборонних технологій. Її основна місія — захист військових і цивільних осіб за допомогою систем, керованих штучним інтелектом. Відкриття офісу в Києві є частиною ширшої стратегії компанії щодо підтримки союзників у боротьбі за свободу та незалежність.

Додамо, у вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон №11507, який вводить до складу Збройних сил України новий підрозділ — Сили безпілотних систем.