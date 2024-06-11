В Україні офіційно створено окремий рід військ - Сили безпілотних систем

В Україні почали функціонувати Сили безпілотних систем (СБС), заявив керівник нового роду військ полковник Вадим Сухаревський на прес-конференції в Києві 11 червня. Наразі Україна є єдиною країною у світі з таким окремим родом військ.

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СБС використовуватиме у своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні та підводні дрони, наземні безпілотні та роботизовані системи.

"Це радикально нове у консервативній структурі, якою є армія будь-якої країни. Зазвичай армія добре акцептує те, що їй дають, і погано створює нове. Ми відійшли від старого консервативного підходу і показали, що можемо створити сучасну, розвинуту високотехнологічну систему", – зазначив полковник.

Він підкреслив, що інновації українців у застосуванні безпілотних систем військового призначення, з 2022 року продемонстрували ефект, порівнянний за історичним значенням з появою літаків на полі бою.

"Не так давно ми починали з фанерного літачка з двома кілограмами вибухівки, а зараз розробили БПЛА, здатні подолати 1000 км. Нас копіюють вороги, у нас вчаться партнери з 2022 року", – заявив керівник СБС.

БПЛА Vampire на конференції. Фото: Delo.ua

Сили безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БПЛА, куруватимуть розвиток дронів усіх видів: розвідувальних, ударних, морських, дронів великої дальності, роботизованих комплексів.

Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку — "миролюбне створіння, що перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників", пояснили у СБС. Це зображення згенерував штучний інтелект, що символізує акцент на технологіях та їх роль у сучасній війні.

Під час пресконференції перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк підкреслив, що безпілотні системи допоможуть захистити життя військових та уражати противника на всю глибину від бойових порядків, аж до Уралу.

"У нас є гарна перспектива для перемоги у війні проти РФ. Цю перемогу ми можемо досягти завдяки вашому розуму, вашій наполегливості та завдяки тому, що ви робите, аби захистити життя та здоровʼя наших військовослужбовців, дедалі більше залучаючи до виконання бойових завдань у повітрі, на землі та на морі — роботів і безпілотні системи", — зазначив Іван Гаврилюк.

Вийти на бойові спроможності підрозділів повною мірою Сили безпілотних систем мають до кінця року. За словами Вадима Сухаревського, вже зараз навчається певна кількість пілотів, які потенційно увійдуть у нову структуру. Також планується відкриття декількох рекрутингових центрів для підбору спеціалістів в новий вид військ.

Наразі структура Сил безпілотних систем працює у тестовому режимі, уточнив полковник. Вийти на бойові спроможності вони мають до кінця 2024 року.

11 червня СБС запустили офіційний сайт, YouTube-канал, Telegram-канал та розпочали рекрутинг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав указ про створення СБС 6 лютого 2024 року. Вадима Сухаревського призначили командувачем нового роду військ 10 червня.