В Украине официально создан отдельный род войск - Силы беспилотных систем

На Украине начали функционировать Силы беспилотных систем (СБС), заявил руководитель нового рода войск полковник Вадим Сухаревский на пресс-конференции в Киеве 11 июня. Сейчас Украина - единственная страна в мире с таким отдельным родом войск.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронировать участие

СБС будет использовать в своей боевой работе воздушные, морские надводные и подводные дроны, наземные беспилотные и роботизированные системы.

"Это радикально новое в консервативной структуре, каковой является армия любой страны. Обычно армия хорошо акцептует то, что ей дают, и плохо создает новое. Мы отошли от старого консервативного подхода и показали, что можем создать современную, развитую высокотехнологичную систему", – отметил полковник.

Он подчеркнул, что инновации украинцев в применении беспилотных систем военного назначения с 2022 года продемонстрировали эффект, сравнимый по историческому значению с появлением самолетов на поле боя.

"Не так давно мы начинали с фанерного самолетика с двумя килограммами взрывчатки, а сейчас разработали БПЛА, способные преодолеть 1000 км. Нас копируют враги, у нас учатся партнеры с 2022 года", – заявил руководитель СБС.

БПЛА Vampire на конференции. Фото: Delo.ua

Силы беспилотных систем будут заниматься комплексным планированием военных операций с применением БПЛА, курировать развитие дронов всех видов: разведывательных, ударных, морских, дронов большой дальности, роботизированных комплексов.

Логотипом нового рода войск выбрали стальную ласточку — "миролюбивое создание, превращающееся в хладнокровную машину мести для обидчиков", пояснили в СБС. Это изображение сгенерировал искусственный интеллект, символизирующий акцент на технологиях и их роли в современной войне.

Во время пресс-конференции первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подчеркнул, что беспилотные системы помогут защитить жизнь военных и поражать противника во всю глубину от боевых порядков, вплоть до Урала.

"У нас есть хорошая перспектива для победы в войне против РФ. Этой победы мы можем добиться благодаря вашему разуму, вашей настойчивости и благодаря тому, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и здоровье наших военнослужащих, все больше привлекая к выполнению боевых задач в воздухе, на земле и на море - роботов и беспилотные системы", — отметил Иван Гаврилюк.

Выйти на боевые возможности подразделений в полной мере Силы беспилотных систем должны до конца года. По словам Вадима Сухаревского, уже сейчас учится несколько пилотов, которые потенциально войдут в новую структуру. Также планируется открытие нескольких рекрутинговых центров по подбору специалистов в новый вид войск.

В настоящее время структура сил беспилотных систем работает в тестовом режиме, уточнил полковник. Выйти на боевые возможности они должны до конца 2024 года.

11 июня СБС запустили официальный сайт, YouTube-канал, Telegram-канал и начали рекрутинг.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о создании СБС 6 февраля 2024 года. Вадима Сухаревского назначили командующим нового рода войск 10 июня.