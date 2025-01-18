Американская компания Shield AI открыла офис в Киеве для тренировки Сил беспилотных систем Украины

Американская оборонная технологическая компания Shield AI объявила об открытии офиса в Киеве. Этот стратегический шаг направлен на поддержку Украинских сил беспилотных систем (USF) посредством предоставления обучения и оперативной поддержки в использовании передовых беспилотных авиационных систем V-BAT.

Об этом говорится на сайте компании.

Новый офис в столице Украины позволяет Shield AI создать локальное присутствие с командой инженеров, технических специалистов и оперативного персонала миссий.

Это обеспечивает быстрое внедрение новых технологий, адаптированных к потребностям украинских военных, и позволяет проводить тренировки непосредственно на месте.

Компания уже приступила к обучению операторов USF, которое подготовит их к развертыванию систем V-BAT на передовой. Старший командир Группы обучения беспилотным системам отметил важность этой поддержки:

Присутствие команды Shield AI в Украине является важным шагом в усилении наших операционных возможностей. Их усилия гарантируют, что наши силы хорошо подготовлены для борьбы с вызовами передового окружения.

Почему V-BAT важен для Украины

V-BAT – это дрон нового поколения с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL), специально разработанный для выполнения миссий в сложных условиях, в частности при отсутствии GPS или связи. Его преимущества включают:

Отсутствие потребности в взлетно-посадочной полосе.

Устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Универсальность для сделок как на суше, так и на море.

Президент и соучредитель Shield AI Брэндон Ценг подчеркнул:

Согласно сообщению, V-BAT — это наиболее экономически эффективный дрон стратегического таргетинга. Его использование в Украине доказало, что эта система способна уничтожать критически важные объекты даже при активном подавлении GPS и связи. Мы гордимся тем, что можем помогать Украине в ее борьбе.

Украинские Силы беспилотных систем являются новаторским подразделением, интегрирующим современные беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы и морские дроны для выполнения разнообразных задач. Благодаря сотрудничеству с Shield AI USF получают доступ к передовым технологиям, которые помогут уничтожать силы противника и существенно снижать его наступательные возможности.

О компании Shield AI

Shield AI была основана в 2015 году и специализируется на разработке инновационных оборонных технологий. Ее основная миссия – защита военных и гражданских лиц с помощью систем, управляемых искусственным интеллектом. Открытие офиса в Киеве является частью более широкой стратегии компании по поддержке союзников в борьбе за свободу и независимость.

В сентябре 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11507, который вводит в состав Вооруженных сил Украины новое подразделение — Силы беспилотных систем.