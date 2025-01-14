Південнокорейська компанія побудує митно-логістичний хаб на Львівщині

Південнокорейська компанія HD Hyundai XiteSolution має намір створити митно-логістичний хаб на Львівщині. Також в планах створення навчальних центрів з використання будівельного обладнання.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

Зазначається, що заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик зустрівся з представниками компанії HD Hyundai XiteSolution. В межах зустрічі вони обговорили постачання спеціальної техніки для відновлення інфраструктури та використання програм корейської допомоги, створення митно-логістичного хабу, створення тренінгового центру, локалізацію виробництва.

Також в планах створити навчальні центри з використання будівельного обладнання. Львів має стати одним з міст України, де створять такі центри.

Андрій Годик запропонував організувати роботу на базі вже чинних навчальних центрів: Центру зайнятості та закладів професійно-технічної освіти. На його думку, наявна матеріальна база навчальних центрів дозволяє забезпечити належну кооперацію між роботодавцем, закладами освіти і майбутніми працівниками., що дасть можливість запустити проєкт у найкоротші терміни.

Як повідомляється, південнокорейська сторона підготує концепцію проєктів, які скерує у Львівську ОВА, а надалі вони погоджуватимуться урядами обох країн.

Натомість Львівська ОВА надасть пропозиції щодо наявних об’єктів, або ж земельних ділянок для реалізації інвестиційного проєкту та щодо наявних навчальних центрів професійної підготовки та перепідготовки.

ДОВІДКА:

Компанія "HD Hyundai XiteSolution" — це південнокорейська компанія, заснована в липні 2021 року як проміжна холдингова структура в секторі будівельної техніки HD Hyundai. Вона об'єднує такі дочірні підприємства, як HD Hyundai Construction Equipment та HD Hyundai Infracore, з метою максимізації синергії в дослідженнях і розробках, закупівлях та продажах між цими компаніями. Компанія спеціалізується на виробництві гідравлічних компонентів, таких як головні розподільчі клапани (MCV), трансмісії, циліндри та інші гідравлічні частини, які відіграють важливу роль у різноманітному будівельному обладнанні та промислових транспортних засобах.

У лютому 2024 року HD Hyundai XiteSolution відкрила віртуальний навчальний центр у Глобальному науково-дослідному центрі в Сеонгнамі, провінція Кьонгі, Південна Корея. Цей центр використовує цифрові технології для моделювання реального будівельного обладнання, дозволяючи співробітникам отримувати досвід роботи в різних віртуальних будівельних середовищах, таких як шахти, гори, печери та міські райони. Мета цього центру — покращити розуміння будівельної техніки серед співробітників за допомогою віртуальної реальності та технології цифрових двійників, що підвищує їхні дослідницькі та розробницькі можливості.

Нагадаємо, у Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту – "Контейнерний термінал Вінниця", який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України.