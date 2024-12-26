У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)

У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту – "Контейнерний термінал Вінниця", який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України.

Про повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний.

За його словами, 24 грудня відбулось перше контейнерне відправлення вантажу до Одеси.

Очеретний нагадав, що компанія "Лемтранс" інвестувала у цей об’єкт понад 15 млн доларів. Йдеться про розбудову відповідної інфраструктури: залізничні колії, контейнерний майданчик, склад площею в понад 4 тис. м2.

Загалом, пропускна здатність "Контейнерний термінал Вінниця" складає приблизно 20 тис.TEU/рік і розраховано на перевезення таких товарів, як нішеві зернові культури та переливні вантажі (зокрема, олія).

"З відкриттям цього порту у Вінниці, яка має хороше географічне розміщення, збільшиться кількість економічних зв'язків та можливостей для розвитку зовнішньої торгівлі. Важливо, що завдяки таким майданчикам Україна може вдвічі більше експортувати, аніж імпортувати", - наголосив Очеретний.

Зауважимо, компанія "Лемтранс", яка є найбільшим приватним оператором залізничного рухомого складу України, належить групі СКМ Ріната Ахметова. Компанія займається організацією перевезень власним рухомим складом, наданням транспортно-експедиторських послуг та ремонтом рухомого складу.

Контейнерний термінал Вінниця" поєднає центральні регіони країни з портами Великої Одеси і через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС. По суті, це логістичний хаб з відповідною інфраструктурою, тільки не на морі, а на суходолі.

Нагадаємо, на річці Тиса на Закарпатті хочуть побудувати порт із мультимодальним терміналом. Завдяки цьому можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.