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У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)

У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту
Фото: Андрій Очеретний, facebook

У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту – "Контейнерний термінал Вінниця", який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України.

 Про повідомив заступник вінницького міського голови Андрій Очеретний.

За його словами, 24 грудня відбулось перше контейнерне відправлення вантажу до Одеси.

Очеретний нагадав, що компанія "Лемтранс" інвестувала у цей об’єкт понад 15 млн доларів. Йдеться про розбудову відповідної інфраструктури: залізничні колії, контейнерний майданчик, склад площею в понад 4 тис. м2.

Загалом, пропускна здатність "Контейнерний термінал Вінниця" складає приблизно 20 тис.TEU/рік і розраховано на перевезення таких товарів, як нішеві зернові культури та переливні вантажі (зокрема, олія).

Фото 2 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)
Фото 3 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)
Фото 4 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)
Фото 5 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)
Фото 6 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)
Фото 7 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)
Фото 8 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)
Фото 9 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)
Фото 10 — У Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту (ФОТО)

"З відкриттям цього порту у Вінниці, яка має хороше географічне розміщення, збільшиться кількість економічних зв'язків та можливостей для розвитку зовнішньої торгівлі. Важливо, що завдяки таким майданчикам Україна може вдвічі більше експортувати, аніж імпортувати", - наголосив Очеретний.

Зауважимо, компанія "Лемтранс", яка є найбільшим приватним оператором залізничного рухомого складу України, належить групі СКМ Ріната Ахметова. Компанія займається організацією перевезень власним рухомим складом, наданням транспортно-експедиторських послуг та ремонтом рухомого складу. 

Контейнерний термінал Вінниця" поєднає центральні регіони країни з портами Великої Одеси і через контейнерний термінал Мостиська з країнами ЄС.  По суті, це логістичний хаб з відповідною інфраструктурою, тільки не на морі, а на суходолі.

Нагадаємо, на річці Тиса на Закарпатті хочуть побудувати порт із мультимодальним терміналом. Завдяки цьому можна буде організувати міжнародні перевезення Тисою із виходом до більших судноплавних річок.

Автор:
Світлана Манько