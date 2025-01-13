У Миколаївській області відкрили новий митний термінал на трасі Одеса–Київ (ФОТО)

У Кривому Озері на Миколаївщині на трасі Одеса–Київ відкрили митний термінал із пропускною здатністю на 50 автомобілів.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Запросили на відкриття нового митного термінала в Кривому Озері. Це Миколаївська область. Не зона бойових дій, на трасі Одеса-Київ. Термінал дозволить якісно обслуговувати наш бізнес", - зауважив Кім.

За його словами, новий об’єкт відкрила компанія BROKER SERVICE. Термінал має пропускну здатність до 50 автомобілів та включає митний склад площею понад 350 квадратних метрів.

Як наголосив Кім, вартість послуг у цьому терміналі є нижчою порівняно з аналогами в Одесі та Києві.

На території термінала працюють представники Державної митної служби України та Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

За запитом можна отримати фітосанітарний сертифікат, сертифікат Євро-1 для експорту. Крім того, можна буде повести маркування, фасування товару, або здійснити митне оформлення вантажів.

Нагадаємо, у Вінниці завершили будівництво другої черги "сухого" порту – "Контейнерний термінал Вінниця", який стане ключовою логістичною ланкою для перевезень у центральній частині України.