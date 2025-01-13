В Николаевской области открыли новый таможенный терминал на трассе Одесса-Киев (ФОТО)

В Кривом Озере Николаевской области на трассе Одесса–Киев открыли таможенный терминал с пропускной способностью на 50 автомобилей.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Пригласили на открытие нового таможенного терминала в Кривом Озере. Это Николаевская область. Не зона боевых действий, на трассе Одесса-Киев. Терминал позволит качественно обслуживать наш бизнес", — отметил Ким.

Новый объект открыла компания BROKER SERVICE. Терминал имеет пропускную способность до 50 автомобилей и включает в себя таможенный склад площадью более 350 квадратных метров.

Как подчеркнул Ким, стоимость услуг в этом терминале ниже по сравнению с аналогами в Одессе и Киеве.

На территории терминала работают представители Государственной таможенной службы Украины и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По запросу можно получить фитосанитарный сертификат, сертификат Евро-1 для экспорта. Кроме того, можно будет повести маркировку, расфасовку товара или осуществить таможенное оформление грузов.

Напомним, в Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта — "Контейнерный терминал Винница", который станет ключевым логистическим звеном для перевозок в центральной части Украины.