Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,00

EUR

43,57

+0,01

Наличный курс:

USD

43,01

42,96

EUR

44,40

44,20

Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Николаевской области открыли новый таможенный терминал на трассе Одесса-Киев (ФОТО)

В Николаевской области открылся новый таможенный терминал
В Николаевской области открылся новый таможенный терминал. Фото: Telegram/Виталий Ким

В Кривом Озере Николаевской области на трассе Одесса–Киев открыли таможенный терминал с пропускной способностью на 50 автомобилей.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Пригласили на открытие нового таможенного терминала в Кривом Озере. Это Николаевская область. Не зона боевых действий, на трассе Одесса-Киев. Терминал позволит качественно обслуживать наш бизнес", — отметил Ким.

Фото 2 — В Николаевской области открыли новый таможенный терминал на трассе Одесса-Киев (ФОТО)

Новый объект открыла компания BROKER SERVICE. Терминал имеет пропускную способность до 50 автомобилей и включает в себя таможенный склад площадью более 350 квадратных метров.

Как подчеркнул Ким, стоимость услуг в этом терминале ниже по сравнению с аналогами в Одессе и Киеве.

На территории терминала работают представители Государственной таможенной службы Украины и Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Фото 3 — В Николаевской области открыли новый таможенный терминал на трассе Одесса-Киев (ФОТО)
Фото 4 — В Николаевской области открыли новый таможенный терминал на трассе Одесса-Киев (ФОТО)
Фото 5 — В Николаевской области открыли новый таможенный терминал на трассе Одесса-Киев (ФОТО)
Фото 6 — В Николаевской области открыли новый таможенный терминал на трассе Одесса-Киев (ФОТО)

По запросу можно получить фитосанитарный сертификат, сертификат Евро-1 для экспорта. Кроме того, можно будет повести маркировку, расфасовку товара или осуществить таможенное оформление грузов.

Напомним, в Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта — "Контейнерный терминал Винница", который станет ключевым логистическим звеном для перевозок в центральной части Украины.

Автор:
Светлана Манько