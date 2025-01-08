На границе с Польшей завершили модернизацию пункта пропуска (ФОТО)

На границе с Польшей завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Там заменили шлагбаумы, нанесли дорожное покрытие и отремонтировали металлоконструкции.

Об этом сообщает Автомагистраль-Юг.

Отмечается, что это уже второй реализуемый объект в рамках проекта USAID "Экономическая поддержка Украины". В прошлом году компания завершила модернизацию пункта пропуска "Чоп-Захонь".

В частности, среди работ, проведенных в пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное:

усиление дорожного основания путем холодного ресайклинга,

замена дорожного покрытия,

ремонт металлоконструкций,

замена шлагбаумов,

восстановление системы отвода дождевой воды,

нанесение разметки.

"Благодаря поддержке проекта "Экономическая поддержка Украины" было улучшено состояние дорожного покрытия, оптимизирован поток транспорта и повышена общая функциональность на границах с Польшей, Словакией, Молдовой, Венгрией и Румынией", — добавили в компании.

Напомним, 20 декабря 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи".