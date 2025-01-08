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На границе с Польшей завершили модернизацию пункта пропуска (ФОТО)

На границе с Польшей завершили модернизацию автомобильного пункта пропуска
На границе с Польшей была завершена модернизация автомобильного пункта пропуска. Фото: facebook.com/automagistral

На границе с Польшей завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Там заменили шлагбаумы, нанесли дорожное покрытие и отремонтировали металлоконструкции.

Об этом сообщает Автомагистраль-Юг.

Отмечается, что это уже второй реализуемый объект в рамках проекта USAID "Экономическая поддержка Украины". В прошлом году компания завершила модернизацию пункта пропуска "Чоп-Захонь".

В частности, среди работ, проведенных в пункте   пропуска "Рава-Русская-Гребенное:

  • усиление дорожного основания путем холодного ресайклинга,
  • замена дорожного покрытия,
  • ремонт металлоконструкций,
  • замена шлагбаумов,
  • восстановление системы отвода дождевой воды,
  • нанесение разметки.
Фото 2 — На границе с Польшей завершили модернизацию пункта пропуска (ФОТО)
Фото 3 — На границе с Польшей завершили модернизацию пункта пропуска (ФОТО)
Фото 4 — На границе с Польшей завершили модернизацию пункта пропуска (ФОТО)
Фото 5 — На границе с Польшей завершили модернизацию пункта пропуска (ФОТО)

"Благодаря поддержке проекта "Экономическая поддержка Украины" было улучшено состояние дорожного покрытия, оптимизирован поток транспорта и повышена общая функциональность на границах с Польшей, Словакией, Молдовой, Венгрией и Румынией", — добавили в компании.

Напомним, 20 декабря 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи".

Автор:
Светлана Манько