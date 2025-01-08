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На границе с Польшей завершили модернизацию пункта пропуска (ФОТО)
На границе с Польшей завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное". Там заменили шлагбаумы, нанесли дорожное покрытие и отремонтировали металлоконструкции.
Об этом сообщает Автомагистраль-Юг.
Отмечается, что это уже второй реализуемый объект в рамках проекта USAID "Экономическая поддержка Украины". В прошлом году компания завершила модернизацию пункта пропуска "Чоп-Захонь".
В частности, среди работ, проведенных в пункте пропуска "Рава-Русская-Гребенное:
- усиление дорожного основания путем холодного ресайклинга,
- замена дорожного покрытия,
- ремонт металлоконструкций,
- замена шлагбаумов,
- восстановление системы отвода дождевой воды,
- нанесение разметки.
"Благодаря поддержке проекта "Экономическая поддержка Украины" было улучшено состояние дорожного покрытия, оптимизирован поток транспорта и повышена общая функциональность на границах с Польшей, Словакией, Молдовой, Венгрией и Румынией", — добавили в компании.
Напомним, 20 декабря 2024 года заработал автомобильный пункт пропуска на украинско-польской границе "Нижанковичи — Мальховичи".