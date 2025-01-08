На кордоні з Польщею завершили модернізацію пункту пропуску (ФОТО)

На кордоні з Польщею завершено модернізацію автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Там замінили шлагбауми, нанесли дорожнє покриття, та відремонтували металоконструкції.

Про це повідомляє Автомагістраль-Південь.

Зазначається, що це вже другий реалізований об’єкт в рамках проєкту USAID "Економічна підтримка України". В минулому році компанія завершила модернізацію пункту пропуску "Чоп-Захонь".

Зокрема, серед робіт, які провели у пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне:

підсилення дорожньої основи шляхом холодного ресайклінгу,

заміна дорожнього покриття,

ремонт металоконструкцій,

заміна шлагбаумів,

відновлення системи відводу дощової води,

нанесення розмітки.

"Завдяки підтримці проєкту "Економічна підтримка України" було покращено стан дорожнього покриття, оптимізовано потік транспорту та підвищено загальну функціональність на кордонах з Польщею, Словаччиною, Молдовою, Угорщиною та Румунією", - додали в компанії.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні “Нижанковичі – Мальховичі”.