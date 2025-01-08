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На кордоні з Польщею завершили модернізацію пункту пропуску (ФОТО)

На кордоні з Польщею завершили модернізацію автомобільного пункту пропуску
На кордоні з Польщею завершили модернізацію автомобільного пункту пропуску. Фото: facebook.com/automagistral

На кордоні з Польщею завершено модернізацію автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська - Гребенне". Там замінили шлагбауми, нанесли дорожнє покриття, та відремонтували металоконструкції.

Про це повідомляє Автомагістраль-Південь.

Зазначається, що це вже другий реалізований об’єкт в рамках проєкту USAID "Економічна підтримка України". В минулому році компанія завершила модернізацію пункту пропуску "Чоп-Захонь".

Зокрема, серед робіт, які провели у пункті пропуску "Рава-Руська-Гребенне:

  • підсилення дорожньої основи шляхом холодного ресайклінгу,
  • заміна дорожнього покриття, 
  • ремонт металоконструкцій, 
  • заміна шлагбаумів,
  • відновлення системи відводу дощової води, 
  • нанесення розмітки.
Фото 2 — На кордоні з Польщею завершили модернізацію пункту пропуску (ФОТО)
Фото 3 — На кордоні з Польщею завершили модернізацію пункту пропуску (ФОТО)
Фото 4 — На кордоні з Польщею завершили модернізацію пункту пропуску (ФОТО)
Фото 5 — На кордоні з Польщею завершили модернізацію пункту пропуску (ФОТО)

"Завдяки підтримці проєкту "Економічна підтримка України" було покращено стан дорожнього покриття, оптимізовано потік транспорту та підвищено загальну функціональність на кордонах з Польщею, Словаччиною, Молдовою, Угорщиною та Румунією", - додали в компанії.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року запрацював автомобільний пункт пропуску на українсько-польському кордоні “Нижанковичі – Мальховичі”.

Автор:
Світлана Манько