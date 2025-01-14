Южнокорейская компания построит таможенно-логистический хаб во Львовской области

Южнокорейская компания HD Hyundai XiteSolution намерена создать таможенно-логистический хаб во Львовской области. Также в планах создания обучающих центров по использованию строительного оборудования.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской ОВА.

Отмечается, что заместитель председателя Львовской ОВ Андрей Годик встретился с представителями компании HD Hyundai XiteSolution. В ходе встречи они обсудили поставки специальной техники для восстановления инфраструктуры и использования программ корейской помощи, создания таможенно-логистического хаба, создания тренингового центра, локализации производства.

Также в планах создать обучающие центры по использованию строительного оборудования. Львов должен стать одним из городов Украины, где будут созданы такие центры.

Андрей Годик предложил организовать работу на базе уже действующих учебных центров : Центра занятости и заведений профессионально-технического образования. в кратчайшие сроки .

Как сообщается, южнокорейская сторона подготовит концепцию проектов, направленных во Львовскую ОВА, а в дальнейшем они будут согласовываться правительствами обеих стран.

Львовская ОВА предоставит предложения по имеющимся объектам, или земельных участков для реализации инвестиционного проекта и по имеющимся учебным центрам профессиональной подготовки и переподготовки.

СПРАВКА:

Компания "HD Hyundai XiteSolution" – это южнокорейская компания, основанная в июле 2021 года как промежуточная холдинговая структура в секторе строительной техники HD Hyundai. Она объединяет такие дочерние предприятия, как HD Hyundai Construction Equipment и HD Hyundai Infracore с целью максимизации синергии в исследованиях и разработках, закупках и продажах между этими компаниями. Компания специализируется на производстве гидравлических компонентов, таких как главные распределительные клапаны (MCV), трансмиссии, цилиндры и другие гидравлические части, которые играют немаловажную роль в разнообразном строительном оборудовании и промышленных транспортных средствах.

В феврале 2024 года HD Hyundai XiteSolution открыла виртуальный учебный центр в Глобальном научно-исследовательском центре в Сеонгнаме, провинция Кёнги, Южная Корея. Этот центр использует цифровые технологии для моделирования реального строительного оборудования, что позволяет сотрудникам получать опыт работы в различных виртуальных строительных средах, таких как шахты, горы, пещеры и городские районы. Цель этого центра – улучшить понимание строительной техники среди сотрудников с помощью виртуальной реальности и технологии цифровых двойников, что повышает их исследовательские и разработочные возможности.

Напомним, в Виннице завершили строительство второй очереди "сухого" порта — "Контейнерный терминал Винница", который станет ключевым логистическим звеном для перевозок в центральной части Украины.