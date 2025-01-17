"Нафтогаз" увеличил добычу газа до 13,9 млрд куб. м и пробурил 370 тысяч метров скважин в 2024 году

АО "Укргаздобыча", входящее в состав Группы "Нафтогаз", увеличило добычу товарного газа в 2024 году до 13,9 млрд куб. м, по сравнению с 13,2 млрд куб. м по итогам 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

О новых скважинах

Отмечается, что за прошедший год компания ввела в эксплуатацию 83 новых скважины, из которых 60 являются эксплуатационными, а 23 — поисково-разведывательными.

В 2024 году компания увеличила бурение скважин наклонно-направленного типа, позволяющих добывать газ в труднодоступных местах.

Было пробурено 60 таких скважин, в то время как в 2023 году их было 51.

Кроме того, за год компания пробурила 370 тысяч метров. Это на 14% больше, чем в 2023 году и является максимальным показателем за последние годы.

О "Нафтогазе"

Компания "Нафтогаз" является одной из важнейших для украинской энергетики, объединяя в своей структуре большое количество разнообразных компаний, начиная от крупнейшей газодобывающей компании страны — АО "Укргаздобыча" — и завершая оператором магистральных нефтепроводов — АО "Укртранснафта".

В 2024 году Группа "Нафтогаз" обеспечила 104,3 млрд грн поступлений в бюджет, что на 14,1 млрд грн больше, чем 90,2 млрд грн уплаченных налогов в 2023 году.

В 2025 году АО "Укргаздобыча", входящее в группу "Нафтогаз", планирует пробурить 90 новых скважин и добыть 14,08 млрд куб. м газа.