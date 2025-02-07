"Нафтогаз" ищет деньги на закупку газа: надеется на поддержку ЕБРР

НАК " Нафтогаз " и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обсудили финансирование закупки природного газа и поддержку добычи в условиях российских атак.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что во время встречи главы компании Романа Чумака и президентки ЕБРР Одиль Рено-Бассо обсуждались направления сотрудничества для усиления энергетической устойчивости Украины.

"Ужесточение энергетической устойчивости страны в условиях полномасштабной войны, стабильное прохождение отопительного сезона и обеспечение всех категорий потребителей газом — наши ключевые задачи. Мы благодарны ЕБРР за поддержку и продолжаем совместную работу над финансовыми инструментами для обеспечения энергетической безопасности Украины", — отметил Чумак.

Он также добавил, что в современных условиях гибкие и оперативные решения в сотрудничестве с международными партнерами позволяют "Нафтогазу" быстро реагировать на кризисные ситуации и обезопасить бесперебойную поставку энергоресурсов.

Украине до конца года следует импортировать не менее 1 млрд куб. м газа

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов на конец осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры.

Галущенко указал, что для преодоления проблемы закупки газа, кроме собственных средств, у "Нафтогаза" есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на 200 млн евро. Он также допустил получение грантовых средств на закупку газа.

В конце января в группе "Нафтогаз" сообщали, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия компании работают в штатном режиме и обеспечивают добычу, хранение, снабжение природным газом всем категориям потребителей.

В то же время экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что уровень наполнения подземных хранилищ газа Украины приближается к 10%, что является одним из самых низких показателей за всю историю. По его мнению, это может создать значительные проблемы со снабжением газа во время пиковых морозов.

После этого стало известно, что " Нафтогаз" срочно закупил на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.