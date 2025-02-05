Україна пропонує США свої газосховища та обіцяє купувати газ

Україна бачить великий потенціал співпраці з США, зокрема, у можливості закупівлі у них скрапленого газу. Також Київ пропонує свої підземні газові сховища для зберігання американського блакитного палива, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що після припинення транзиту російського газу територією України співпраця в енергетичній сфері між Україною та США стане ще актуальнішою.

“Величезний потенціал ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу у Сполучених Штатів Америки. Ви знаєте, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи”, - підкреслив Сибіга.

Він додав, що цього газу буде достатньо у разі його закачування в українські сховища для ролі України як гаранта енергетичної безпеки в Європі.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп закликав Європейський Союз купувати більше американської нафти і газу, аби уникнути запровадження митних тарифів.

Але у короткостроковій перспективі США не можуть збільшити експорт скрапленого газу, адже він продається за довгостроковими контрактами, а на будівництво належної інфраструктури знадобляться роки.

Трамп планує розвивати видобуток нафти та газу, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично блокувала буріння в більшості прибережних вод США. Президент також скасував заборону на затвердження нових заводів з експорту СПГ, накладену адміністрацією Джо Байдена.