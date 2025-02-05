Украина предлагает США свои газохранилища и обещает покупать газ

Украина видит большой потенциал сотрудничества с США, в частности, в возможности закупки у них сжиженного газа. Киев предлагает свои подземные газовые хранилища для хранения американского голубого топлива, что будет способствовать укреплению энергетической безопасности Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что после прекращения транзита российского газа через территорию Украины сотрудничество в энергетической сфере между Украиной и США станет еще более актуальным.

Огромный потенциал мы видим в возможности закупки LNG-газа у Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что у Украины чрезвычайно мощные подземные газовые хранилища, и здесь тоже мы имеем общие точки для взаимовыгодного сотрудничества, одновременно усиливая энергетическую безопасность Европы”, — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что этого газа будет достаточно в случае его закачки в украинские хранилища для роли Украины как гаранта энергетической безопасности в Европе.

Отметим, президент США Дональд Трамп призвал Европейский Союз покупать больше американской нефти и газа во избежание введения таможенных тарифов.

Но в краткосрочной перспективе США не могут увеличить экспорт сжиженного газа, ведь он продается по долгосрочным контрактам, а на строительство надлежащей инфраструктуры уйдут годы.

Трамп планирует развивать добычу нефти и газа, объявив чрезвычайное положение в энергетике и отменив запрет на аренду морских нефтегазовых месторождений, фактически блокировавший бурение в большинстве прибрежных вод США. Президент также отменил запрет на утверждение новых заводов по экспорту СПГ, наложенный администрацией Джо Байдена.