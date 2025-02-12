"Нафтогаз" срочно покупает импортный газ после атаки РФ

Оператор украинских газохранилищ, входящий в группу "Нафтогаз" ,АО "Укртрансгаз" намерен приобрести еще 100 млн кубометров импортированного природного газа на общую сумму до 4 миллиардов гривен (с НДС).

Об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что торги прошли на Украинской энергетической бирже 11 февраля.

Природный газ должен быть ввезен на таможенную территорию Украины в течение 12 – 28 февраля 2025 года. Стартовая цена – 29 103 грн/тыс. куб м (без НДС).

Сообщается, что общая стоимость всех закупок не должна превышать 4 млрд. грн. (с НДС).

Компания планирует покупать природный газ со снабжением в феврале-марте 2025 г. с целью увеличения объема собственного буферного газа в подземных хранилищах

Кроме того, "Укртрансгаз" в декабре-январе приобрел на "Украинской энергетической бирже" 96,52 млн. куб. м импортированного природного газа с поставками в январе-марте 2025 г. на общую сумму 2,4 млрд. грн. (без НДС).

Компания покупала газ на средства дополнительной тарифной выручки, полученной в 2023 году. Среди продавцов природного газа для "Укртрансгаза" были "ЭРУ Трейдинг", "Д.Трейдинг", "ДЕГС Холдинг", "Ю.Комодитиз", "Акспо Украина" и другие.

Атаки на газовую инфраструктуру

Напомним, 11 февраля российская оккупационная армия запустила по территории Украины ударные беспилотники и крылатые ракеты. В результате атаки повреждения получили объекты " Нафтогаза " в Полтавской области.

Также 11 февраля утром во время ракетного удара было попадание по объекту газодобычи ДТЭК в Полтавской области.

А 15 января армия в результате ракетных ударов РФ получили повреждения объекты "Нафтогаза" на Львовщине.

Ранее сообщалось, что газовые хранилища в Украине заполнены менее чем на 10%. В настоящее время Украина импортирует 7,1 млн. кубометров газа из Венгрии, 7,3 млн. кубометров из Словакии и 1,8 млн. кубометров из Польши.

Украине до конца года следует импортировать не менее 1 млрд куб. м газа

Как заявил министр энергетики Герман Галущенко, Украина до конца 2025 года потребует импорта примерно 1 млрд куб. м газа, а, возможно, и большее, что будет зависеть от его объемов к концу осенне-зимнего периода с учетом обстрелов РФ газовой инфраструктуры.

Галущенко указал, что для преодоления проблемы закупки газа, кроме собственных средств, у "Нафтогаза" есть открытые кредитные линии, в частности, линия ЕБРР на 200 млн евро. Он также допустил получение грантовых средств на закупку газа.

В конце января в группе "Нафтогаз" сообщали, что имеют достаточно запасов газа для стабильного прохождения отопительного сезона. Все предприятия компании работают в штатном режиме и обеспечивают добычу, хранение, снабжение природным газом всем категориям потребителей. В то же время экспредседатель "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что уровень наполнения подземных хранилищ газа Украины приближается к 10%. По его мнению, это может создать значительные проблемы со снабжением газа во время пиковых морозов.

После этого стало известно, что " Нафтогаз" срочно закупил на февраль примерно 150 млн куб. м газа в ЕС по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубометров без НДС. Цена покупки голубого топлива почти вдвое дороже, чем летом.