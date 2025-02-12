"Нафтогаз" терміново купує імпортний газ після атаки РФ

Оператор українських газосховищ АТ "Укртрансгаз", що входить до групи "Нафтогаз", планує придбати ще 100 млн кубометрів імпортованого природного газу на загальну суму до 4 мільярдів гривень (з ПДВ).

Про це повідомляє ExPro.

Зазначається, що торги пройшли на "Українській енергетичній біржі" 11 лютого.

Природний газ має бути ввезений на митну територію України протягом 12 – 28 лютого 2025 р. Стартова ціна – 29 103 грн/тис. куб м (без ПДВ).

Повідомляється, що загальна вартість усіх закупівель не повинна перевищувати 4 млрд грн (з ПДВ).

Компанія планує купувати природний газ з постачанням у лютому-березні 2025 р. з метою збільшення обсягу власного буферного газу в підземних сховищах.

Крім того, "Укртрансгаз" у грудні-січні придбав на "Українській енергетичній біржі" 96,52 млн куб м імпортованого природного газу з постачанням у січні-березні 2025 р. на загальну суму 2,4 млрд грн (без ПДВ).

Компанія купувала газ на кошти додаткової тарифної виручки, отриманої у 2023 р. Серед продавців природного газу для "Укртрансгазу" були "ЕРУ Трейдінг", "Д.Трейдінг", "ДЕГС Холдинг", "Ю.Комодітіз", "Акспо Україна" та інші.

Атаки на газову інфраструктуру

Нагадаємо, 11 лютого російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники та крилаті ракети. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали обʼєкти “ Нафтогазу ” у Полтавській області.

Також 11 лютого вранці під час ракетного удару було влучання по об'єкту газовидобутку ДТЕК у Полтавській області.

А 15 січня армія внаслідок ракетних ударів РФ зазнали пошкоджень обʼєкти "Нафтогазу" на Львівщині.

Раніше повідомлялося, що газові сховища в Україні заповнені менше ніж на 10%. Наразі Україна імпортує 7,1 млн. кубометрів газу з Угорщини, 7,3 млн. кубометрів зі Словаччини та 1,8 млн. кубометрів з Польщі.

Україні до кінця року потрібно імпортувати не менше 1 млрд куб. м газу

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна до кінця 2025 року потребуватиме імпорту приблизно 1 млрд куб. м газу, а, можливо, й більше, що буде залежати від його обсягів на кінець осінньо-зимового періоду з урахуванням обстрілів РФ газової інфраструктури.

Галущенко вказав, що для подолання проблеми щодо закупівлі газу, крім власних коштів, у "Нафтогазу" є відкриті кредитні лінії, зокрема, лінія ЄБРР на 200 млн евро. Він також припустив отримання грантових коштів на закупівлю газу.

Наприкінці січня у групі "Нафтогаз" повідомляли, що мають достатньо запасів газу для стабільного проходження опалювального сезону. Усі підприємства компанії працюють у штатному режимі та забезпечують видобуток, зберігання, постачання природного газу всім категоріям споживачів. Натомість ексголова "Оператора ГТС" (ОГТСУ) Сергій Макогон заявляв, що рівень наповнення підземних сховищ газу України наближається до 10%. На його думку, це може створити значні проблеми з постачанням газу під час пікових морозів.

Після цього стало відомо, що "Нафтогаз" терміново закупив на лютий приблизно 150 млн куб. м газу в ЄС за ціною 28 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ. Ціна купівлі блакитного палива майже вдвічі дорожче, ніж влітку.