Одесса снова без света: армия РФ атаковала энергетический объект ДТЭК

В ночь на 20 февраля армия РФ нанесла удар по Одессе. Поврежден энергетический объект ДТЭК. Без света осталось около пяти тысяч жителей одного из районов города.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы приступят, как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что атака повредила тепломагистраль, у части абонентов нет отопления. Без света осталось около пяти тысяч жителей одного из районов города.

Из-за атаки также возникли пожары в общепите и в складском здании, есть разрушение админздания, автомойки, проезжей части и остекление частного дома. Последствия ликвидировали 82 пожарных и 22 единицы техники.

По данным Одесской ОВА, в результате вражеской атаки пострадал один человек, 55-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Всего из-за атак на Одессу два дня подряд 89 500 абонентов в городе не имеют электричества.

Напомним, в ночь на 19 февраля россияне массированно атаковали Одессу, пострадал энергетический объект ДТЭК из-за чего почти 160 тысяч человек остались без света и отопления. Ситуация с теплоснабжением в городе критическая. Чтобы предотвратить аварии в системе, коммунальщики вынуждены сливать воду из труб. Также значительные повреждения получили больницы, поликлиники и социальная инфраструктура города.