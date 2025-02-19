Атака дронов на Одессу: сотни домов остались без тепла и света, есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

В Одессе из-за российской атаки почти 80 тысяч человек остались без отопления. Чтобы предотвратить еще большие проблемы, тепловики были вынуждены слить воду из системы.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Из-за обесточивания двух районных котельных в Одессе тысячи жителей Киевского района остались без тепла. В частности, пострадали 489 жилых домов, 14 школ, 13 детских садов и 9 медицинских заведений.

Водоснабжение обеспечивается благодаря генераторам. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения. Запуск котельных планируется завершить в ближайшее время.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не менее 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения.

Местные власти открыли пункты обогрева и "Пункты несокрушимости", где люди могут согреться, зарядить телефоны и выпить горячий чай. Из-за отсутствия света и тепла учебные заведения временно не работают. Детей в школы и детские сады не принимают до стабилизации ситуации.

Как сообщили в Одесской ОГА, ситуация с теплоснабжением в Одессе критическая. Чтобы предотвратить аварии в системе, коммунальщики вынуждены сливать воду из труб. Также значительные повреждения получили больницы, поликлиники и социальная инфраструктура города.

Также сообщается, что четверо человек, среди которых один ребенок, пострадали и были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Напомним, в ночь на 16 февраля россияне массированно атаковали Николаев "шахедами". Поэтому более 100 тысяч человек остались без отопления. Тепло отсутствовало в 760 жилых домах, 27 дошкольных учебных заведениях, 39 школах и 20 заведениях здравоохранения.