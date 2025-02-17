Атака по ТЭЦ в Николаеве: полностью разрушена электрогенерация, часть города без тепла

В ночь на 16 февраля россияне массированно атаковали Николаев шахедами. Поэтому более 100 тысяч человек остались без отопления. Тепло отсутствует в 760 жилых домах, 27 дошкольных учебных заведениях, 39 школах и 20 заведениях здравоохранения.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

По состоянию на 16:40, 16 февраля в городе задействованы тепловые пушки для обеспечения жителей питьевой водой, продолжается работа по заполнению системы отопления для восстановления водоснабжения в жилые дома и объекты социальной сферы. В медицинских заведениях работают котельные на альтернативных видах топлива.

Сообщается, что в Николаеве активно работают ремонтные бригады и задействованы все необходимые службы для быстрого возобновления теплоснабжения. Местные власти и ОВА совместно с коммунальными службами делают все возможное, чтобы быстро вернуть тепло в дома николаевцев.

Как отметил Николаевский городской голова Александр Сенкевич, коммунальные службы сразу начали обследование территории для ликвидации последствий российской атаки.

"Напоминаю, что ночью враг ударил по нашей ТЭЦ несколькими дронами, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся возобновить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы. Привлечены работники и ТЭЦ, и Николаевоблтеплоэнерго. Работа".

Он добавил, что благодаря сотрудничеству с Данией город получил модульные котельные, поэтому удалось сохранить тепло в больницах.

Обновлено в 12:15. Со своей стороны глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что энергетики Николаева подключили к отоплению всех абонентов, которые были отключены в результате попадания вражеского беспилотника в тепловую электростанцию.

"По состоянию на 8:00 энергетики запитали всех абонентов. Сейчас тепла в сети немного меньше, чем должно быть нормативно. Но это связано с постепенным набором температуры в сети. То есть за сутки, думаю, мы выйдем на нормативные показатели, если не будет никаких форсмажорных ситуаций", - сказал он в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, подключение абонентов, оставшихся без теплоснабжения произошло в течение ночи. Речь идет об около 100 тысяч человек, оказавшихся без тепла.

Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)

Напомним, в Николаеве в результате падения обломков дрона поврежден резервуар агропромышленного предприятия, в котором хранилось подсолнечное масло. Из-за разгерметизации часть масла попала в реку Южный Буг, сообщил в Telegram городской голова Николаева Александр Сенкевич. Инцидент произошел еще в ночь на 28 декабря.